Uno degli acquisti più chiacchierati della scorso Calciomercato estivo effettuati dalla Juventus è stato quello di Arthur Melo. Il centrocampista brasiliano è arrivato nell'ambito dello scambio che ha portato Miralem Pjanic al Barcellona. In questi primi mesi di esperienza bianconera il tecnico Pirlo lo sta inserendo gradualmente, dandogli la titolarità solamente in alcuni match. Una delle migliori prestazioni del brasiliano è stata proprio con la sua ex squadra in Champions League. Nell'ultimo match contro l'Atalanta il calciatore bianconero è uscito anzitempo per una contusione alla coscia che potrebbe compromettergli la sua presenza in campionato contro il Parma e contro la Fiorentina.

Sul nazionale sudamericano si è soffermato l'ex punta di Inter e Juventus Christian Vieri. Tramite il suo canale ''Bobo Tv'' sulla piattaforma digitale Twitch, l'ex calciatore dell'Inter ha voluto esaltare le qualità del brasiliano avvicinandolo in prospettiva ad uno dei centrocampisti più forti della storia del calcio, Xavi.

'Arthur Melo può arrivare ai livelli di Xavi'

Christian Vieri ha utilizzato parole al miele per il centrocampista della Juventus Arthur Melo in una recente diretta su Twitch. L'ex punta ha dichiarato: "Arthur Melo è come Xavi, secondo me può arrivare a quei livelli". Lo stesso Vieri ha aggiunto che Pirlo con Arthur Melo e Bentancur potrebbero comandare a centrocampo contro qualsiasi squadra. Ha poi aggiunto: "Io lascerei fuori McKennie".

Un attestato di stima evidente quello dell'ex calciatore dell'Inter sul nazionale brasiliano, che pian piano Pirlo sta inserendo nei titolari della Juventus. Come sottolineato dal tecnico bianconero in alcune recenti interviste, Arthur Melo ha bisogno di adattarsi al calcio italiano, evidentemente diverso rispetto a quello spagnolo. Sempre nella diretta social, Vieri ha sottolineato come la lotta scudetto riguardi unicamente Inter, Juventus e Napoli.

Secondo Vieri quindi il Milan non è una candidata alla vittoria finale.

Arthur Melo potrebbe rientrare nel 2021

La Juventus potrebbe riabbracciare in squadra Arthur Melo solamente nel 2021. L'infortunio alla coscia che lo ha costretto ad uscire nel match di domenica contro l'Atalanta lo potrebbe quindi costringere a saltare sia il match contro il Parma che quello contro la Fiorentina previsto martedì 22 dicembre alle ore 20:45.

Probabile che possa ritornare disponibile il 3 gennaio contro l'Udinese oppure contro il Milan il 6 gennaio. Contro gli emiliani dovrebbero giocare a centrocampo Bentancur e Rabiot, sulle fasce dovrebbero agire da una parte Bernardeschi e dall'altra Kulusevski.