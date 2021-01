Sono giornate di contrattazioni per la dirigenza del Crotone pronta a regalare alcuni rinforzi al tecnico Giovanni Stroppa. La squadra calabrese, nella serata di giovedì, ha accolto il primo acquisto della sessione di riparazione. A fare il suo arrivo in Calabria è stato l'attaccante Samuel Di Carmine, giunto con la formula del prestito dell'Hellas Verona. Non dovrebbero fermarsi qui gli arrivi, il Crotone starebbe infatti seguendo il difensore Augustin Rogel del Tolosa, mentre in attacco sarebbe stata ripresa la trattativa con il Maccabi Tel Aviv per l'attaccante Yonatan Cohen.

Crotone, pista francese per la difesa

Vista la difficoltà di riuscire a reperire rinforzi di qualità per la difesa nel campionato italiano, il Crotone starebbe guardando al campionato francese di Ligue 1. Il nome che sarebbe stato attenzionato dal direttore sportivo Giuseppe Ursino è quello di Augustin Rogel, calciatore uruguaiano di proprietà del Tolosa. Su di lui ci sarebbe però anche l'interessamento di un altro club di massima serie identificato nel Bologna. I calabresi, secondo le ultime indiscrezioni, avrebbero effettuato un'offerta di prestito con diritto di riscatto fissata ad un milione di euro, proposta rifiutata dal club transalpino che richiederebbe per il suo cartellino non meno di 1,2 milioni di euro.

Cohen nome per l'attacco

Un profilo che sarebbe nuovamente tornato allettante per il Crotone è quello dell'attaccante Yonatan Cohen, calciatore israeliano militante nel club del Maccabi Tel Aviv, seguito in Serie A anche dal Torino.

Per la punta il club israeliano avrebbe richiesto una cifra pari a tre milioni di euro. In questa stagione Yonatan Cohen ha giocato con continuità andando a realizzare 12 reti in 25 presenze nelle diverse competizioni affrontate dal club. Già in estate il nome della punta del Maccabi Tel Aviv era stato accostato al Crotone, senza però che la trattativa si potesse concretizzare.

Crotone, le altre operazioni

Un calciatore che potrebbe arrivare a centrocampo è Andrea Tabanelli. Il centrocampista del Lecce sarebbe prossimo al trasferimento alla Spal che in cambio girerebbe al club giallorosso il giovane Alessandro Murigia. Per Andrea Tabanelli il futuro potrebbe essere però in Serie A con la maglia del Crotone. Il suo cartellino, infatti, diventerebbe pedina di scambio con i calabresi per arrivare al centrocampista rossoblu Jacopo Petriccione.

Ad un passo dal trasferimento è invece l'esterno Jean Labert Evan's, rientrato dal prestito al Catanzaro e pronto a firmare un nuovo contratto che lo legherà al Livorno per la seconda parte della stagione sportiva.