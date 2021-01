La Juventus a gennaio ha investito molto sui giovani talenti. La società bianconera ha infatti regalato al tecnico dell'under 23 Lamberto Zauli tre rinforzi molto importanti: il difensore ex Pro Vercelli Davide De Marino, il centrocampista di fascia sinistra ex Nantes Abdoulaye Dabo e il trequartista ex Olympique Marsiglia Marley Aké. L'italiano è un classe 2000, mentre i due francesi sono più giovani di un anno.

A questi potrebbe aggiungersi nelle prossime ore un ulteriore investimento: si tratta della punta classe 2001 del Catania Emanuele Pecorino. Il talento si è messo in evidenza in questi mesi nel girone C del campionato di Serie C, disputando 14 partite e realizzando 5 gol nella squadra etnea.

Secondo varie indiscrezioni, la trattativa dovrebbe essere definita nelle prossime ore dopo le iniziali resistenza del Catania. La società siciliana infatti non voleva cederlo, sarebbe stato il giocatore a chiedere la possibilità di trasferirsi in una società ambiziosa come la Juventus. Pecorino quindi dovrebbe diventare la punta dell'under 23 bianconera. Questo acquisto dovrebbe portare la Juventus a rinunciare all'acquisto del giovane attaccante Pandolfi della Turris.

La Juventus dovrebbe definire nelle prossime ore l'acquisto di Pecorino

La Juventus starebbe definendo l'acquisto di Pecorino dal Catania. La società bianconera dovrebbe investire 1 milione di euro più bonus per la punta classe 2001. Considerato uno dei principali talenti del campionato di Serie C, Pecorino nel 2019 venne ceduto dal Catania al Milan in prestito.

Rimase poco più di una stagione nella società rossonera, per poi far ritorno agli etnei lo scorso Calciomercato estivo. La grande stagione fin qui disputata dal giocatore ha attirato l'interesse della Juventus, che a breve potrebbe ufficializzare il suo acquisto.

D'altronde sono evidenti le ambizioni della Juventus under 23: cercare di conquistare la Serie B.

Attualmente è sesta in classifica a 30 punti, a meno 13 punti dal Como primo in classifica. La squadra di Zauli spera di raggiungere i playoff così da giocarsi a fine stagione la possibilità di promozione nel campionato cadetto.

Il progetto Juventus under 23

Oltre alle ambizioni sportive di raggiungere la Serie B, il progetto Juventus under 23 nasce anche con l'intento di valorizzare i giovani.

Il campionato di Serie C infatti è molto più allenante rispetto alla Primavera.

Non è un caso che in questa stagione il tecnico della Juventus Andrea Pirlo abbia lanciato diversi giovani in prima squadra. Basti pensare ai vari Dragusin, che ha già esordito in campionato, Coppa Italia e Champions League, o a Frabotta, diventato stabilmente la riserva di Alex Sandro come terzino sinistro. Il tecnico bianconero ha inoltre fatto esordire anche i vari Portanova, Di Pardo, Fagioli, Rafia, Wesley e Da Graca.