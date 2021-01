Nelle prime giornate di mercato sono nate delle voci di possibili trattative che iniziano a prendere quota. Tra le squadre che sarebbero pronte ad attingere alla campagna acquisti di riparazione ci sarebbe il Crotone, squadra collocata attualmente in ultima posizione nella graduatoria del campionato di Serie A. Per gli squali, reduci da due sconfitte contro Inter (6-2) e Roma (3-1) potrebbero giungere rinforzi soprattutto nel reparto avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, i rossoblù starebbero valutando l'acquisto dell'attaccante Leonardo Mancuso di proprietà dell'Empoli. In avanti si attendono novità su una probabile trattativa con il Lecce per l'approdo in Calabria di Filippo Falco.

Crotone in cerca di rinforzi

Con sole 16 reti portate a segno in altrettante gare di campionato il Crotone rappresenta uno dei reparti avanzati meno prolifici. Per sopperire a questa carenza la dirigenza calabrese starebbe valutando la possibilità di concedere al tecnico Giovanni Stroppa alcuni rinforzi. Il nome caldo sarebbe quello di Leonardo Mancuso, attaccante in forza all'Empoli e autore in questa prima parte di stagione di 9 reti, l'ultima portata a segno nella sfida contro il Cosenza. Sulla punta ci sarebbe un interesse concreto, anche se tutto sembra ruotare sulle modalità di trasferimento e sul costo del cartellino che nei mesi scorsi si aggirava attorno ai 5 milioni di euro.

Falco, si stringono i tempi

Sempre nel reparto avanzato i rossoblù potrebbero ben presto accogliere Filippo Falco.

Il calciatore del Lecce, già trattato in estate, potrebbe arrivare dopo alcuni mesi a rinforzare l'attacco crotonese. In questa stagione la punta giallorossa ha ottenuto 10 presenze andando a segno in 2 occasioni, anche se le sue prestazioni sono state influenzate da alcuni infortuni. In uscita tra le fila del Crotone potrebbe esserci invece l'attaccante Emmanuel Riviere.

Per il calciatore transalpino sarebbe concreto l'interesse della Cremonese che starebbe cercando rinforzi per dare una svolta alla sua stagione, anche alla luce dell'esonero di Pierpaolo Bisoli e l'arrivo in panchina di Fabio Pecchia.

Crotone, le possibili cessioni

Sono solo acquisti ma anche cessioni nel mercato di riparazione del Crotone. Con le valigie in mano ci sarebbe il centrocampista Mattia Mustacchio, calciatore inserito in estate nella lista dei fuori rosa.

A cambiare maglia potrebbe essere poi anche il centrocampista Zak Ruggiero, rientrato dal prestito alla Pro Vercelli e indirizzato sempre in Serie C verso la Pro Sesto. In uscita anche l'attaccante Luca Siligardi, giunto dal Parma in estate per il quale potrebbe concretizzarsi un nuovo prestito questa volta al Monza in Serie B.