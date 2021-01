Continua a lavorare in ottica mercato di riparazione la dirigenza del Crotone. La squadra rossoblù, che dovrà affrontare nell'anticipo di sabato 23 gennaio alle ore 20:45 la Fiorentina all'Artemio Franchi, potrebbe ben presto arricchire la sua rosa con nuovi calciatori. Un elemento che potrebbe arrivare alla corte di Giovanni Stroppa è il centrocampista Alessandro Murgia della Spal. Nelle ultime ore si sarebbe registrato anche un interessamento del Torino nei confronti dell'attaccante Nwankwo Simy.

Crotone, possibile scambio Murgia-Petriccione

In uscita tra le fila del Crotone ci sarebbe il centrocampista Jacopo Petriccione.

Dopo soli sei mesi, il calciatore ex Lecce potrebbe accettare il trasferimento in questa finestra di mercato. Ad interessarsi a lui negli ultimi giorni sarebbe stata la Spal, formazione militante nel campionato cadetto. Sul tavolo della trattativa ci sarebbe la possibilità di uno scambio di prestiti, con Jacopo Petriccione che arriverebbe a Ferrara mentre in Calabria giungerebbe Alessandro Murgia. Una trattativa che sarebbe però ancora lontana dalla conclusione, con le dirigenze intente a limare i dettagli del possibile accordo.

Simy, il Torino alla finestra

Per rinforzare il parco attaccanti, il Torino del nuovo tecnico Davide Nicola avrebbe soffermato l'interesse in casa Crotone andando ad individuare in Nwankwo Simy come possibile rinforzo.

La punta, ritenuta incedibile nei mesi scorsi dal club calabrese, difficilmente si muoverà in questa sessione di mercato, rappresentando insieme al compagno di squadra Junior Messias un punto imprescindibile del gioco rossoblù. Il Crotone dal canto suo avrebbe sondato nelle scorse settimane il terreno per il giovane Federico Bonazzoli, punta del Torino in cerca di una nuova squadra nella seconda parte di stagione.

Crotone, le altre operazioni

In entrata, il Crotone continuerebbe a lavorare su più fronti, sondando il terreno per altri calciatori. Tra i profili accostati agli 'squali' ci sarebbero quelli dell'attaccante Mattia Sprocati del Parma e di Rey Manaj del Barcellona B. Un nome emerso, tutto da confermare, è quello di Marcello Trotta, calciatore già in passato in rossoblù, in forza al club portoghese del Famalicão e accostato anche al Cosenza in Serie B.

In uscita potrebbe esserci invece l'esterno Antonio Mazzotta, a lungo fuori rosa, ma reintegrato in squadra nelle ultime settimane. Su di lui ci sarebbe l'attenzione della Reggiana. In cerca di una nuova squadra i giovani centrocampisti Zak Ruggiero e Jean Lambert Evan's, rientrati a Crotone per fine prestito e pronti ad affrontare una nuova avventura presumibilmente in Serie C.