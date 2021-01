Il centrocampista del Sassuolo Manuel Locatelli rimane uno dei giocatori più apprezzati del calcio italiano. La crescita del classe 1998 è stata evidente nelle ultime due stagioni, merito evidentemente anche del lavoro del suo allenatore Roberto De Zerbi. Nel match di campionato fra Juventus e Sassuolo Locatelli ha costruito calcio e ha spiccato sulla mediana nonostante la squadra emiliana abbia giocato per la gran parte della partita in dieci uomini. Proprio Locatelli lo scorso Calciomercato estivo era stato vicino al trasferimento alla Juventus. Alla fine la trattativa non si concretizzò in quanto Sassuolo e Juventus non riuscirono a trovare un'intesa economica sulla valutazione del cartellino del giocatore.

Secondo l'agente sportivo del giocatore Stefano Castelnovo, è possibile che la trattativa possa essere rimandata solo di una stagione. In una recente intervista infatti ha dichiarato: "Non mi stupirebbe se Locatelli approdasse alla Juventus il prossimo calciomercato estivo".

Locatelli potrebbe trasferirsi alla Juventus la prossima stagione

In una recente intervista l'agente sportivo Stefano Castelnovo si è soffermato sul possibile trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus. Ha infatti dichiarato: "C'è stato un forte interessamento della Juventus per Locatelli, la scorsa estate, ma non si è trovata l'intesa fra Sassuolo e Juventus, è stato bravo Manuel a ripartire alla grande in questa stagione". L'agente si è poi congratulato con il suo assistito anche per la convocazione in nazionale ed ha sottolineato come la prossima estate potrebbe essere l'occasione giusta per il trasferimento del giocatore alla Juventus.

La valutazione di mercato di Manuel Locatelli

Il trasferimento di Manuel Locatelli alla Juventus potrebbe quindi essere posticipato di una sola stagione. Di certo se il giocatore continuerà a giocare a questi livelli, sarà con ogni probabilità convocato per gli Europei 2021 con la nazionale italiana. Questo potrebbe significare un ulteriore crescita della valutazione del suo cartellino.

Il suo prezzo di mercato attuale è di circa 40 milioni di euro. Locatelli non è l'unico giocatore del Sassuolo seguito dalla Juventus. Già a gennaio infatti potrebbe essere definito l'acquisto di Gianluca Scamacca. La punta della nazionale under 21 italiana piace molto alla società bianconera come quarta punta. Anche qui il problema potrebbe essere rappresentato dalla valutazione di mercato del giocatore.

Si parla di circa 20 milioni di euro, anche se Sassuolo e Juventus potrebbero definire la trattativa sulla base di un prestito di 18 mesi con obbligo di riscatto a giugno 2022.