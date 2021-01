La Juventus potrebbe definire a breve l'acquisto di due dei giovani più interessanti del calcio internazionale. Parliamo del terzino destro del Dallas Fc, Bryan Reynolds, e del centrocampista del Genoa, Nicolò Rovella. Non saranno subito arruolabili in bianconero, in quanto per motivi diversi giocheranno sei mesi in un'altra squadra. L'americano dovrebbe essere acquistato in sinergia con il Benevento, di conseguenza giocherebbe fino a fine stagione con la squadra campana. Sarebbe quindi un acquisto in sinergia fra le due società in quanto la Juventus non può acquistare un altro giocatore extracomunitario dopo che in estate ha investito su Arthur Melo e McKennie.

Il terzino dovrebbe essere acquistato dal Benevento per circa 7 milioni di euro, ma la Juventus manterrebbe un diritto di acquisto per la prossima estate. Una trattativa che ricorderebbe molto quella che ha riguardato Merih Demiral. Il difensore turco a gennaio 2019 si trasferì al Sassuolo con la Juventus che acquisì già dal Calciomercato invernale una prelazione per l'acquisto del centrale nel estate successiva.

La Juventus starebbe definendo anche l'acquisto di Rovella

Diverso invece è l'investimento che la Juventus andrebbe a fare su Nicolò Rovella. Il centrocampista, che va in scadenza a giugno 2021 con il Genoa, piaceva anche a Roma e Inter. Per questo la società bianconera avrebbe deciso di anticipare i tempi già a gennaio. La società ligure avrebbe accettato l'offerta della Juventus per Rovella dal valore di 9 milioni di euro.

Non sarà però un'offerta cash ma uno scambio di giocatori. A Torino dalla prossima estate arriverà Rovella mentre al Genoa dovrebbero finire Manolo Portanova (valutato 7 milioni di euro) e la punta dell'under 23 bianconera Elia Petrelli (prezzo di mercato 2 milioni di euro).

La Juventus quindi sarebbe vicina alla definizione di Rovella e Reynolds per la prossima stagione per una valutazione totale di 16 milioni di euro.

Il mercato della Juventus

La Juventus però dovrà cercare di rinforzare la rosa anche a gennaio. Starebbe lavorando infatti all'acquisto di una punta che possa rappresentare un'alternativa ad Alvaro Morata. Diversi i nomi nella lista di mercato del direttore sportivo Fabio Paratici, su tutti Graziano Pellé, Leonardo Pavoletti, Fernando Llorente e Mario Mandzukic.

Per gli ultimi due sarebbe un ritorno, in quanto hanno già giocato nella Juventus rispettivamente nella gestione Conte ed Allegri. Dalla Francia si parla anche di un possibile offerta per Memphis Depay, in scadenza di contratto con il Lione a giugno 2021. Difficile però che arrivi l'olandese, anche perché la società francese chiede almeno 10 milioni di euro per il giocatore.