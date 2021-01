Mercoledì 6 gennaio, alle ore 20:45, è previsto il fischio di inizio di Milan-Juventus, big match della 16esima giornata di campionato. L'incontro è molto atteso da ambedue le squadre: i rossoneri, ancora imbattuti in campionato, tenteranno di vincere per mantenere il primato sull'Inter e, al contempo, allungare a +13 sui bianconeri. Questi ultimi, che hanno comunque una partita in meno, cercheranno i tre punti per tentare di iniziare la rimonta scudetto, tendando di rosicchiare dei punti a Milan e Inter. All'incontro, però, potrebbero non prendere parte due top player: Ibrahimovic e Morata, entrambi alle prese con dei problemi fisici.

Formazione del Milan: torna Theo Hernandez

In casa Milan, il punto interrogativo maggiore riguarda Zlatan Ibrahimovic. L'attaccante svedese, che lo scorso 22 novembre dovette abbandonare il campo del San Paolo per un infortunio, non dovrebbe figurare neanche tra i convocati, anche se un video pubblicato sui suoi social (accompagnato da una didascalia che recitava "tic, toc, tic, toc") hanno fatto sperare i tifosi rossoneri. Pioli, comunque, può sorridere per il ritorno di Theo Hernandez, terzino francese che in stagione ha già all'attivo quattro gol e tre assist. Due i ballottaggi principali in casa rossonera: in difesa, Kjaer si gioca una maglia da titolare con Kalulu, mentre Castillejo è in ballottaggio con Brahim Diaz. In porta, Donnarumma è sicuro del posto, così come Calabria e Romagnoli, che andranno a completare il quartetto difensivo.

Come mediani dovrebbero agire Krunic e Kessie, mentre per agire dietro la punta dovrebbero essere scelti Leao, Calhanoglu e uno tra i già citati Diaz e Castillejo. La punta centrale, infine, sarà Rebic.

Probabile formazione Milan (4-2-3-1): Donnarumma; Calabria-Romagnoli-Kjaer/Kalulu-Theo Hernandez; Krunic-Kessiè; Castillejo/Diaz-Calhanoglu-Leao; Rebic.

Nella Juve assenti Morata e Alex Sandro

In casa bianconera, Andrea Pirlo dovrà tenere conto di due assenze importanti: in attacco, non sarà della partita Morata, mentre in difesa Alex Sandro è stato fermato dal Covid-19. L'ex centrocampista di Milan e Juve, però, può sorridere per il rientro di Cuadrado, che ha scontato la squalifica maturata nel match contro la Fiorentina.

Il modulo scelto è il 4-4-2, con due ballottaggi a centrocampo tra Ramsey e Kulusevski e tra Arthur e Bentancur. Tra i pali toccherà ancora a Szczesny, preferito a Buffon. Sulle fasce difensive agiranno Cuadrado e Danilo, mentre la coppia centrale sarà composta da Bonucci e De Ligt. A centrocampo, oltre che i due ballottaggi già citati, giocheranno Chiesa e McKennie. In attacco, agirà Cristiano Ronaldo e Dybala.

Probabile formazione Juventus (4-4-2): Szczesny; Cuadrado-Bonucci-De Ligt- Danilo; Ramsey/Kulusevski-,McKennie-Bentancur/Arthur-Chiesa; Cristiano Ronaldo-Dybala.