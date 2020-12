Nella finestra di Calciomercato invernale non ci dovrebbero essere particolari colpi, rispetto agli scorsi anni, anche per le minori entrate che le varie società hanno avuto in questi mesi pandemia da Covid.

Il Milan cercherà di migliorare ulteriormente la rosa con alcuni innesti in difesa e in attacco, la Juventus invece cercherà di prendere un quarto attaccante e di dare maggiore qualità al centrocampo, mentre l'Inter proverà a ritoccare una rosa già molto competitiva.

Juve, solo operazioni mirate

In questa prima parte di stagione - a differenza del cammino in Champions League - la Juventus ha fatto molta fatica in campionato, nonostante ciò, la dirigenza bianconera non pare particolarmente preoccupata.

Sul mercato di gennaio quindi cercherà solamente un paio di operazioni mirate per rafforzare il reparto di centrocampo e d'attacco.

Fra i nomi caldi ci sono quelli di MIlik e di Giroud al fine di far rifiatare lo "stakanovista" Morata: il primo dei due sarebbe meno quotato, visto il pressante interesse dell'Atletico Madrid che necessita di una punta dopo l'imminente addio di Diego Costa. Mentre per quanto riguarda il centrocampo, la dirigenza bianconera avrebbe messo gli occhi su Paredes del Psg, in quello che si annuncia un derby di mercato con l'Inter.

Inter, la corsa verso lo scudetto

Il cammino stagionale dei nerazzurri è finora opposto rispetto a quello dei bianconeri, con la cocente eliminazione dai gironi di Champions League e invece un buon percorso in campionato, a solo un punto dalla vetta.

L'obiettivo dei nerazzurri per salvare la stagione è lo scudetto.

Così come la Juventus, anche l'Inter difficilmente sarà una protagonista nel mercato invernale, visti anche i mancati introiti del passaggio dei gironi della coppa, nonostante ciò la società interista cercherà di regalare ad Antonio Conte almeno un centrocampista e un attaccante. Fra gli indiziati ci sarebbero Paredes (con la possibilità di inserire nella trattativa Eriksen in uno scambio) e Duncan per la mediana, al fine anche di far rifiatare Barella e Brozovic.

Mentre per quanto riguarda l'attacco urge una quarta punta, tra i nomi caldi Gervinho (cercato anche in estate dalla società meneghina) e il Papu Gomez che spingerebbe verso l'addio da Bergamo, con l'Inter che avrebbe in mente uno scambio con due contropartite (Ranocchia o Gagliardini).

Milan, due rinforzi per sognare

In questo inizio di stagione i rossoneri si stanno rivelando la sorpresa del campionato, si trovano infatti in vetta e hanno disputato spesso prove convincenti.

Per continuare questo percorso servono però rinforzi principalmente in difesa e in attacco. Per quanto riguarda la retroguardia, urge un difensore centrale, visti i numerosi infortuni (Kjaer e Gabbia in primis), per questo la società avrebbe individuato il giovane francese Mohamed Simakan, classe 2000, di proprietà dello Strasburgo, che chiede una cifra intorno ai 20 milioni. Per quanto riguarda l'attacco invece serve un vice-Ibra: finora sarebbero stati fatti dei sondaggi per il giovane Scamacca del Genoa, inoltre rimarrebbe vivo l'interesse anche per Jovic del Real Madrid, seguito già in estate dai rossoneri.