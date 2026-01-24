Settimana da cerchiare in rosso per gli appassionati di calcio italiano. Tra Serie A, Serie B e Serie C il calendario propone una raffica di partite molto attese, incroci pesanti per la classifica e sfide che possono segnare un punto di svolta nella stagione. In palio non ci sono solo tre punti, ma ambizioni, pressioni e obiettivi che iniziano a prendere forma. Dai big match della massima serie alle gare decisive per promozioni e salvezze nei campionati cadetti e di Lega Pro, il campo è pronto a emettere verdetti che potrebbero pesare a lungo.

Serie A

  • Inter – Pisa
  • Como – Torino
  • Fiorentina – Cagliari
  • Lecce – Lazio
  • Sassuolo – Cremonese
  • Atalanta – Parma
  • Genoa – Bologna
  • Juventus – Napoli
  • Roma- Milan
  • Verona- Udinese

Se. B

  • Cesena – Bari
  • Frosinone – Reggiana
  • Juve Stabia – Entella
  • Mantova – Venezia
  • Monza – Pescara
  • Modena – Palermo
  • Spezia – Avellino
  • Carrarese- Empoli
  • Südtirol – Padova
  • Catanzaro – Sampdoria

Serie C- girone A

  • Triestina- Lumezzane
  • AlbinoLeffe – Trento
  • Union Brescia – Renate
  • Virtus Verona – Pro Vercelli
  • Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
  • Novara – Pro Patria
  • Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
  • Pergolettese – Ospitaletto
  • L.R. Vicenza – Cittadella
  • Lecco – Inter U23

Ser. C-Girone B

  • Carpi – Ternana
  • Torres – Bra
  • Ravenna – Guidonia Montecelio
  • Sambenedettese – Pianese
  • Arezzo – Juventus Next Gen
  • Rimini – Pontedera
  • Ascoli – Perugia
  • Gubbio – Forlì
  • Livorno – Vis Pesaro
  • Pineto – Campobasso

Girone C

  • Altamura – Atalanta U23
  • Catania – Cosenza
  • Sorrento – Salernitana
  • Casertana – Trapani
  • Audace Cerignola – Monopoli
  • Casarano – Picerno
  • Crotone – Potenza
  • Latina – Foggia
  • Benevento – Siracusa
  • Giugliano – Cavese

