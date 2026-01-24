Settimana da cerchiare in rosso per gli appassionati di calcio italiano. Tra Serie A, Serie B e Serie C il calendario propone una raffica di partite molto attese, incroci pesanti per la classifica e sfide che possono segnare un punto di svolta nella stagione. In palio non ci sono solo tre punti, ma ambizioni, pressioni e obiettivi che iniziano a prendere forma. Dai big match della massima serie alle gare decisive per promozioni e salvezze nei campionati cadetti e di Lega Pro, il campo è pronto a emettere verdetti che potrebbero pesare a lungo.
Serie A
- Inter – Pisa
- Como – Torino
- Fiorentina – Cagliari
- Lecce – Lazio
- Sassuolo – Cremonese
- Atalanta – Parma
- Genoa – Bologna
- Juventus – Napoli
- Roma- Milan
- Verona- Udinese
Se. B
- Cesena – Bari
- Frosinone – Reggiana
- Juve Stabia – Entella
- Mantova – Venezia
- Monza – Pescara
- Modena – Palermo
- Spezia – Avellino
- Carrarese- Empoli
- Südtirol – Padova
- Catanzaro – Sampdoria
Serie C- girone A
- Triestina- Lumezzane
- AlbinoLeffe – Trento
- Union Brescia – Renate
- Virtus Verona – Pro Vercelli
- Giana Erminio – Arzignano Valchiampo
- Novara – Pro Patria
- Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi
- Pergolettese – Ospitaletto
- L.R. Vicenza – Cittadella
- Lecco – Inter U23
Ser. C-Girone B
- Carpi – Ternana
- Torres – Bra
- Ravenna – Guidonia Montecelio
- Sambenedettese – Pianese
- Arezzo – Juventus Next Gen
- Rimini – Pontedera
- Ascoli – Perugia
- Gubbio – Forlì
- Livorno – Vis Pesaro
- Pineto – Campobasso
Girone C
- Altamura – Atalanta U23
- Catania – Cosenza
- Sorrento – Salernitana
- Casertana – Trapani
- Audace Cerignola – Monopoli
- Casarano – Picerno
- Crotone – Potenza
- Latina – Foggia
- Benevento – Siracusa
- Giugliano – Cavese
Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.
© RIPRODUZIONE VIETATA