Settimana da cerchiare in rosso per gli appassionati di calcio italiano. Tra Serie A, Serie B e Serie C il calendario propone una raffica di partite molto attese, incroci pesanti per la classifica e sfide che possono segnare un punto di svolta nella stagione. In palio non ci sono solo tre punti, ma ambizioni, pressioni e obiettivi che iniziano a prendere forma. Dai big match della massima serie alle gare decisive per promozioni e salvezze nei campionati cadetti e di Lega Pro, il campo è pronto a emettere verdetti che potrebbero pesare a lungo.

Serie A

Inter – Pisa

Como – Torino

Fiorentina – Cagliari

Lecce – Lazio

Sassuolo – Cremonese

Atalanta – Parma

Genoa – Bologna

Juventus – Napoli

Roma- Milan

Verona- Udinese

Se. B

Cesena – Bari

Frosinone – Reggiana

Juve Stabia – Entella

Mantova – Venezia

Monza – Pescara

Modena – Palermo

Spezia – Avellino

Carrarese- Empoli

Südtirol – Padova

Catanzaro – Sampdoria

Serie C- girone A

Triestina- Lumezzane

AlbinoLeffe – Trento

Union Brescia – Renate

Virtus Verona – Pro Vercelli

Giana Erminio – Arzignano Valchiampo

Novara – Pro Patria

Alcione Milano – Dolomiti Bellunesi

Pergolettese – Ospitaletto

L.R. Vicenza – Cittadella

Lecco – Inter U23

Ser. C-Girone B

Carpi – Ternana

Torres – Bra

Ravenna – Guidonia Montecelio

Sambenedettese – Pianese

Arezzo – Juventus Next Gen

Rimini – Pontedera

Ascoli – Perugia

Gubbio – Forlì

Livorno – Vis Pesaro

Pineto – Campobasso

Girone C

Altamura – Atalanta U23

Catania – Cosenza

Sorrento – Salernitana

Casertana – Trapani

Audace Cerignola – Monopoli

Casarano – Picerno

Crotone – Potenza

Latina – Foggia

Benevento – Siracusa

Giugliano – Cavese

Disclaimer: Dati ricavati dalle prevendite sui siti di vendita dei tagliandi per questi eventi sportivi: ticketone, go2, vivaticket, ciaoticket, etes.