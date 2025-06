Con il playout salvezza di Serie B ormai alle spalle e la Sampdoria che ha centrato la permanenza in categoria a discapito della Salernitana, il quadro delle 20 squadre partecipanti alla Serie B 2025-2026 è finalmente completo. Ma scorrendo l’elenco dei club si nota una curiosa coincidenza, che conferma l’estrema mobilità del campionato cadetto.

Rispetto alla stagione 2021-2022, infatti, ben 18 delle 20 formazioni sono cambiate. Le uniche squadre presenti in entrambe le edizioni sono il Monza, che peraltro proprio in quell'anno ottenne la promozione in Serie A e da allora è stata in massima serie, tornando solo ora a calcare i campi della B, e il Frosinone.

Tutte le altre compagini della prossima edizione di Serie B militavano, quattro anni fa, in Serie A o in Serie C — e viceversa, le altre 18 squadre che parteciparono a quell'edizione del torneo cadetto ora sono salite nella massima serie oppure sono retrocesse (se non sparite dal professionismo).

Un dato che fotografa perfettamente la natura fluida e instabile della Serie B: sempre più “campionato di passaggio”, dove la permanenza è breve e il ricambio è continuo, tra promozioni ambiziose e cadute rovinose.

Che fine hanno fatto le partecipanti alla Serie B 2021-2022

Le partecipanti alla Serie B 2025-2026 saranno: Avellino, Bari, Carrarese, Catanzaro, Cesena, Empoli, Frosinone, Juve Stabia, Mantova, Modena, Monza, Padova, Palermo, Pescara, Reggiana, Sampdoria, Spezia, Südtirol, Venezia e Virtus Entella.

Per comprendere a fondo quanto la Serie B sia diventata un campionato di passaggio – verso l’alto o verso il basso – basta fare un confronto con la stagione 2021-2022.

Nel dettaglio: Como, Cremonese, Lecce, Parma e Pisa parteciperanno alla prossima Serie A; Alessandria, Ascoli, Benevento, Cittadella, Cosenza, Crotone, L.R. Vicenza, Perugia e Ternana giocheranno invece tutte in Serie C. La Reggina dopo essere ripartita un paio di anni fa dai dilettanti militerà in Serie D; il Pordenone ha appena ottenuto la promozione in Eccellenza Friuli dopo essere ripartita dalla Promozione regionale; il Brescia è retrocesso in C dopo una penalizzazione al termine dell'ultima Serie B e l'iscrizione alla terza serie molto probabilmente non arriverà e il suo futuro ancora è incerto. Infine la SPAL, pur avendo ottenuto la salvezza sul campo in Serie C ai play-out, ha visto respingere la domanda di iscrizione per la prossima stagione.

Caso curioso è quello del Monza, che proprio nel maggio 2022 aveva ottenuto la promozione in Serie A, salvo poi retrocedere in questo 2025. Ciò significa che complessivamente nessuna delle 20 squadre della B 2021-2022 ha mantenuto una permanenza continuativa nella categoria per tutti e quattro gli anni successivi.