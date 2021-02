La Juventus, nelle ultime partite, ha dimostrato di aver imboccato la giusta strada. La squadra di Andrea Pirlo ha trovato nuovi equilibri e l'allenatore bresciano riesce ad alternare al meglio la sua squadra. La Juventus, anche quando cambia i suoi interpreti, non perde la sua identità. Proprio della profondità della rosa dei bianconeri ne ha parlato Paolo Condò, negli studi di Sky Sport: "In Italia la rosa bianconera non ha rivali". Dunque, secondo il giornalista, quello che fa la differenza per la Juventus è proprio avere a disposizione tante alternative. Questo si è visto anche nel match contro la Roma come ha spiegato lo stesso Condò: "Pensate soltanto alla combinazione Cuadrado - Kulusevski".

La Juventus può contare su diverse alternative

La Juventus, in queste settimane, sta riuscendo ad alternare i suoi giocatori e questo permette ad Andrea Pirlo di far rifiatare i suoi titolari. Il tecnico bresciano attinge a piene mani dalla panchina, ma il risultato non cambia e la squadra si esprime sempre al meglio. Anche Paolo Condò ha sottolineato che i cambi che ha a disposizione la Juventus fanno la differenza soprattutto in Italia. Dunque, una delle armi in più dei bianconeri è proprio la profondità della rosa.

La Juventus farà alcuni cambi in Coppa Italia

La Juventus, nella giornata del 9 febbraio, sarà nuovamente in campo per affrontare l'Inter. La gara di Coppa Italia sarà proprio l'occasione per Andrea Pirlo per sfruttare al meglio la profondità della sua rosa.

Il tecnico bianconero farà alcuni cambi a cominciare dalla porta dove ci sarà Gianluigi Buffon. In difesa, invece, c'è un piccolo dubbio. Infatti, Matthijs De Ligt è certo del posto, ma resta da capire chi lo affiancherà. Al momento è aperto il ballottaggio tra Merih Demiral e Giorgio Chiellini, mentre Leonardo Bonucci dovrebbe riposare visto, che è uscito acciaccato dalla gara contro la Roma.

Sulle fasce, invece, agiranno Juan Cuadrado e Danilo. Anche a centrocampo ci sono alcuni dubbi, la certezza è Rodrigo Bentancur. L'uruguaiano rientrerà dopo aver saltato la sfida contro la Roma per squalifica. Al fianco di Rodrigo Bentancur ci sarà uno fra Adrien Rabiot e Arthur. Il numero 25 juventino è in vantaggio sul brasiliano che non è al meglio.

I dubbi più grandi permangono sulle fasce. Infatti resta da capire se Andrea Pirlo confermerà Weston McKennie e Federico Chiesa o se ci sarà spazio per Federico Bernardeschi. Mentre in attacco ci saranno Cristiano Ronaldo e Dejan Kulusevski. In ogni caso, Andrea Pirlo risolverà gli ultimi dubbi di formazione nella mattinata del 9 febbraio, quando la Juventus effettuerà la rifinitura in vista della gara contro l'Inter.