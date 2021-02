La Juventus in estate potrebbe essere una delle protagoniste del calciomercato. La società bianconera potrebbe decidere di alleggerire la rosa e successivamente investire nei settori che necessitano di rinforzi. Sull'argomento si è soffermato il giornalista sportivo Niccolò Ceccarini. In una recente intervista, il giornalista ha dichiarato: "A giugno ci sarà bisogno di intervenire in alcuni reparti e quindi serviranno le strategie giuste per non toccare il bilancio". Secondo Ceccarini sono due i settori in cui la Juventus dovrebbe investire: "Per l'estate sono due le priorità: il vice Morata e un centrocampista che abbia le funzioni da regista".

A tal riguardo l'esperto di mercato ha fatto anche alcuni nomi che interessano alla Juventus. La sfida per il settore avanzato potrebbe riguardare Olivier Giroud e Gianluca Scamacca. Tra i due, il profilo ideale della società bianconera sarebbe quello del nazionale under 21 italiano, che però a differenza di Giroud ha un costo di cartellino, mentre il francese andrà in scadenza di contratto con il Chelsea a giugno 2021.

La Juventus sarebbe interessata a Locatelli

Per quanto riguarda il rinforzo per il centrocampo, secondo il giornalista sportivo Ceccarini il giocatore che interessa alla Juventus è Manuel Locatelli. Sull'argomento il giornalista ha dichiarato: "Il Sassuolo riparte da una richiesta importante, per arrivarci servirà probabilmente una cessione pesante".

Per Ceccarini quindi è difficile che la società emiliana accetti uno scambio per il suo centrocampista, l'idea sarebbe quella di monetizzare dalla cessione del nazionale italiano. Il giornalista sportivo si è soffermato anche sul mercato dell'Inter. Con la difficile situazione societaria attualmente sono state fermate determinate trattative, su tutte gli acquisti di Musso e De Paul: "Con l’Udinese i colloqui erano particolarmente avviati ma adesso c’è stata una brusca frenata".

Ceccarini su Lazio e Fiorentina

Il giornalista sportivo Ceccarini si è soffermato anche sul mercato di Lazio e Fiorentina. Sulla prima sarebbe in via di definizione l'intesa sul rinnovo di contratto del tecnico Simone Inzaghi, che dovrebbe firmare fino a giugno 2024. Lo stipendio annuale dovrebbe essere di 2,5 milioni di euro più bonus al raggiungimento di determinati obiettivi stagionali.

Un rinnovo di contratto che si dovrebbe concludere per volere di entrambe le parti. Per quanto riguarda la Fiorentina, si starebbe lavorando al rinnovo di contratto di Vlahovic. ll presidente della società toscana, Rocco Commisso, ha confermato la volontà di non cedere la punta.