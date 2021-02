Il Milan deve dare un segnale a se stesso e tornare ad aprire quella striscia positiva di risultati interrotta ad inizio 2021. L'occasione arriva in Europa League. A San Siro la squadra di Pioli ospita la Stella Rossa per il ritorno dei sedicesimi di Europa League. A Belgrado esattamente una settimana fa il Milan ha pareggiato 2 - 2. La partita era stata condotta dai rossoneri fino all'ultimo secondo. Il Milan era in vantaggio 2 - 1 e con un uomo in più, ma da un fallo non fischiato su Castillejo e un successivo calcio d'angolo Pavkov ha trovato un colpo di testa con una traiettoria beffarda che ha portato al pareggio dei padroni di casa.

Nel mezzo il Milan ha giocato e perso il derby contro l'Inter. Una sconfitta amara, in primis perchè una sconfitta nel derby della madonnina pesa più di altre sconfitte e in secondo luogo perchè ha forse spento il fuoco delle speranze di scudetto dei rossoneri.

Al Milan vanno bene due risultati su 3. La vittoria ovviamente consentirebbe il passaggio del turno senza alcun calcolo, il pareggio a reti bianche o 1 a 1 consentirebbe alla squadra di Pioli il passaggio. In caso di pareggio per 2 a 2 le squadre sarebbero costrette ai tempi supplementari. In caso di pareggio con più di 2 gol o con la vittoria della Stella Rossa, consentirebbero agli uomini di Stankovic di guadagnarsi gli ottavi di finale.

Il Milan ha bisogno di ritrovare lustro e di ritrovarsi. Non è il momento delle riflessioni perchè il tour de force è in corso e in 7 giorni ci saranno altre 3 partite da affrontare. Pioli non ricorre al turnover spinto e vuole dare fiducia ai suoi uomini.

In difesa riposerà Kjær sostituito da Tomori. Romagnoli partirà da titolare con fascia da capitano al braccio per spezzare ogni dubbio e ogni polemica. A centrocampo Meitè e Kessiè. Sulla trequarti ci saranno Castillejo, Calhanoglu e Krunic alle spalle di Leao. In caso di passaggio di turno, attenzione ai cartellini gialli per Romagnoli e Donnarumma che sono già in diffida.

🎙️ "We have to start the game very determined"



🎙️ "Dobbiamo iniziare la partita in modo molto determinato"

Così il Mister e Leão alla vigilia della partita di #UEL a San Siro#SempreMilan pic.twitter.com/53ZDkhJXuk — AC Milan (@acmilan) February 24, 2021

Milan - Stella Rossa: la probabile formazione:

Milan (4-2-3-1): Donnarumma G.; Calabria, Tomori, Romagnoli, Theo Hernández; Meite, Kessie; Castillejo, Krunic, Calhanoglu; Leao.

Stella Rossa (3-4-1-2): Borjan; Pankov, Degenev, Vukanovic; Gobeljic, Petric, Kanga, Gavric; Ivanic; Falcinelli, El Fardou.

Milan - I convocati per il ritorno di coppa:

Portieri: A. Donnarumma, G. Donnarumma, Tătărușanu.

Difensori: Calabria, Dalot, Gabbia, Hernández, Kalulu, Kjær, Romagnoli, Tomori.

Centrocampisti: Çalhanoğlu, Castillejo, Diaz, Kessie, Krunić, Meïte, Saelemaekers, Tonali.

Attaccanti: Ibrahimović, Leão, Rebić.

Le quote della partita di Europa League:

Il Milan è ampiamente favorito per il passaggio del turno. La vittoria dei rossoneri è quotata 1,45. Il pareggio si attesta a 4,50 mentre la vittoria della Stella Rossa a 6,75. La partita prevede una quota interessante per l'Over 2,5 quotato a 1,65. La quota gol è un po' alta (1,77), quindi consigliabile da giocare. Nonostante la partenza dalla panchina, il gol di Ibrahimovic è dato a quota più bassa rispetto agli altri essendo a 3,50. In seconda posizione si attesta Rafael Leao a 5 ed Ante Rebic a 5,75.