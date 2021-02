Domenica 21 febbraio, alle ore 15, si giocherà Milan-Inter, incontro valido per la 23ª giornata di Serie A. I rossoneri, durante il 22° turno, hanno subito la terza sconfitta in campionato ad opera dello Spezia di Italiano, che si è imposto allo Stadio Alberto Picco per 2-0 grazie ai goal di Maggiore e Bastoni. La compagine di Conte, invece, ha avuto la meglio nel match casalingo con la Lazio di S. Inzaghi col risultato di 3-1 per merito delle reti di Lautaro Martinez e la doppietta di Lukaku, a cui ha inutilmente risposto Escalante per i biancocelesti.

Statistiche: le ultime sei volte che il derby di Milano è stato giocato in Serie A ha visto l'Inter fare bottino pieno in quattro occasioni, contro una soltanto dei rossoneri, mentre un match è terminato con un pareggio.

Milan, probabile Ibrahimovic unica punta

Mister Pioli ed il suo Milan, dopo aver perso la vetta della classifica nell'ultimo turno, saranno più che mai intenzionati a riconquistarla proprio ai danni dei cugini. Per vincere il derby della Madonnina, il tecnico ex Lazio potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Gigio Donnarumma in porta. Quartetto difensivo che avrà ottime chance di essere composto dalla coppia Kjaer-Romagnoli al centro, con Theo Hernandez e Calabria che agiranno come terzini. Linea mediana rossonera che, con ogni probabilità, sarà composta da Tonali e Kessie, visto che Bennacer è uscito malconcio dal match di Europa League contro la Stella Rossa. A trequarti campo, invece, gli interpreti iniziali dovrebbero essere Saelemaekers, Leao e Calhanoglu che agiranno a supporto dell'unica punta Ibrahimovic.

Saranno da valutare le condizioni fisiche di Brahim Diaz e Daniel Maldini, mentre se Bennacer dovesse recuperare in tempo potrebbe prendere il posto di Tonali come titolare in mediana.

Inter, possibile rientro di Vidal in mezzo al campo

Antonio Conte e la sua Inter saranno ben consci che uscire da San Siro con un risultato positivo gli consentirebbe di mantenere la prima posizione.

Per centrare il settimo risultato utile consecutivo in Serie A, l'ex allenatore bianconero potrebbe prediligere il 3-5-2, con Handanovic a come estremo difensore. I titolari del pacchetto arretrato avranno buone chance di essere Skriniar, De Vrij e Bastoni. Hakimi e Perisic, invece, dovrebbero posizionarsi come ali di centrocampo, mentre in mezzo andranno presumibilmente a piazzarsi Barella, Brozovic e Vidal.

In attacco, spazio, ancora una volta, al collaudato tandem composto da Lautaro Martinez e Romelu Lukaku.

Le probabili formazioni di Milan-Inter

Milan (4-2-3-1): G. Donnarumma, Hernandez, Kajer, Romagnoli, Calabria, Tonali (Bennacer), Kessie, Saelemaekers, Calhanoglu, Leao, Ibrahimovic. Allenatore: Stefano Pioli.

Inter (3-5-2): Handanovic, Skriniar, Bastoni, De Vrij, Hakimi, Vidal, Brozovic, Barella, Perisic, L. Martinez, Lukaku. Allenatore: Antonio Conte.