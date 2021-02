Sabato 13 febbraio alle ore 18 si giocherà Napoli-Juventus, incontro valido per la 22ª giornata di Serie A. I partenopei, durante il turno precedente, hanno subito una sconfitta per 2-1 allo Stadio Luigi Ferraris contro il Genoa di Ballardini, grazie della doppietta di Pandev per il Grifone a cui ha inutilmente risposto Politano per la squadra di Gattuso. I bianconeri, invece, hanno fatto bottino pieno nel match casalingo contro la Roma di Fonseca, imponendosi col risultato di 2-0 per merito della rete di Cristiano Ronaldo e l'autogoal di Ibanez. La partita d'andata, inizialmente fissata per il 4 ottobre 2020, deve ancora essere disputata, sebbene la data per il recupero non sia ancora stata definita.

La partita verrà trasmessa su Sky Sport, e sulle piattaforme streaming NowTv e SkyGo.

Napoli, da valutare le condizioni di Koulibaly, Mertens e Ghoulam

Gennaro Gattuso ed il suo Napoli affronteranno la Vecchia Signora senza poter contare sulle prestazioni dell'infortunato Manolas, mentre saranno da valutare le condizioni di Koulibaly, Mertens e Ghoulam. Per agganciare la zona Champions League, il tecnico calabro potrebbe optare per il 4-3-3, con Ospina in porta. Quartetto che dovrebbe essere composto, almeno inizialmente, da Di Lorenzo e Mario Rui che agiranno come terzini, nel frattempo la coppia Rrahmani-Maksimovic si piazzerà al centro del reparto. In mezzo al campo, invece, i titolari saranno presumibilmente Elmas, Demme e Zielinski. Tridente offensivo, infine, che potrebbe essere formato da Politano e Lozano ai lati di Petagna.

Juventus, ancora out Dybala

Mister Pirlo e la sua Juventus mirano ad ottenere la sesta vittoria fuori dalle mura amiche in campionato per non allontanarsi dalla vetta della classifica, al momento capitanata dal Milan. Per centrare la quarta vittoria consecutiva in Serie A, il tecnico lombardo potrebbe optare per il 3-5-2, con Szczesny come estremo difensore.

Terzetto arretrato che avrà buone chance di essere composto da Danilo, Chiellini e Bonucci. Cerniera di centrocampo che potrebbe annoverare come titolari Cuadrado e Chiesa sulle fasce, mentre al centro faranno da scudo McKennie, Arthur e Bentancur. Tandem d'attacco che, con tutta probabilità, sarà formato da Cristiano Ronaldo e Alvaro Morata. Ancora infortunato Paulo Dybala.

Le probabili formazioni di Napoli-Juventus:

Napoli (4-3-3): Ospina, Di Lorenzo, Rrahmani, Maksimovic, Rui, Demme, Zielinski, Elmas, Politano, Petagna, Lozano. Allenatore: Gennaro Gattuso.

Juventus (3-5-2): Szczesny, Danilo, Chiellini, Bonucci, Cuadrado, Arthur, Bentancur, McKennie, Chiesa, Cristiano Ronaldo, Morata. Allenatore: Andrea Pirlo.