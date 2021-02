La Juventus in questa stagione, complice anche i cambi effettuati alla guida tecnica e nella rosa, sta avendo difficoltà di rendimento. I risultati altalenanti arrivati da inizio stagione dimostrano come la squadra di Pirlo sia ancora alla ricerca di quell'equilibrio che in alcune partite sembra mancare. Di certo i tanti match giocati e i numerosi infortuni che stanno riguardando la rosa bianconera non facilitano il lavoro del tecnico bianconero. In una stagione difficile non sono mancate però grandi intuizioni di mercato da parte della dirigenza della Juventus. Il direttore sportivo Fabio Paratici ha dimostrato di saper pescare molto bene non solo in Italia, ma anche all'estero.

Se la somma spesa per Chiesa (circa 60 milioni di euro) lasciava ipotizzare che si sarebbe rivelato un ottimo acquisto, lo stesso non si può dire dell'investimento effettuato sul centrocampista ex Schalke 04 Weston McKennie. Il nazionale americano è stato un acquisto a sorpresa per gran parte degli addetti ai lavori. Il classe 1998 è arrivato in prestito oneroso con obbligo di riscatto al raggiungimento di determinati obiettivi. L'ottimo rendimento avuto in questi primi mesi di esperienza italiana avrebbe convinto la Juventus ad esercitare il riscatto indipendentemente dal raggiungimento degli obiettivi.

La Juventus dovrebbe riscattare McKennie a giugno

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, la Juventus riscatterà a fine stagione il centrocampista Weston McKennie perché soddisfatta del rendimento del giocatore.

L'ex centrocampista dello Schalke 04 è arrivato lo scorso Calciomercato estivo in prestito oneroso per circa cinque milioni più obbligo di riscatto (al raggiungimento di determinati obiettivi) a circa 18 milioni di euro. A questi bisogna aggiungere ulteriori sette milioni di bonus che maturerebbero nel tempo. L'americano potrà essere acquistato con una dilazione di pagamento in tre stagioni.

Da contratto, l'obbligo di riscatto si sarebbe verificato nel caso in cui la Juventus fosse arrivata fino in fondo in Champions League. Indipendentemente da questo però la società bianconera sembra intenzionata ad acquistare Weston McKennie a giugno.

Le statistiche stagionali di Weston McKennie

Le statistiche stagionali spiegano i motivi per cui la Juventus sarebbe pronta ad acquistare a titolo definitivo il cartellino di Weston McKennie.

Sono 19 le presenze nel campionato italiano, impreziosite da quattro gol e due assist. A queste bisogna aggiungere sei partite giocate in Champions League con un gol segnato, altre tre presenze in Coppa Italia ed una in Supercoppa Italiana. Dati che dicono che Pirlo ha molta fiducia nel talento texano classe 1998.