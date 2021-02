Giovedì 18 febbraio alle ore 18:55 si giocherà Stella Rossa-Milan, partita valida per l'andata dei sedicesimi di finale di Europa League. La formazione serba ha concluso il girone L in seconda posizione con 11 punti ottenuti, piazzandosi dietro alla capolista Hoffenheim (16 punti). I rossoneri, invece, hanno terminato il gruppo H in prima posizione davanti al Lilla, ottenendo 13 punti grazie a quattro vittorie ed un pareggio.

La partita sarà trasmessa su SkySport, oltre che sulle piattaforme streaming SkyGo e NowTv.

Le statistiche tra le due compagini durante gli unici quattro incontri giocati in Champions League, vedono i Diavoli in vantaggio con due vittorie ottenute mentre due match son terminati in parità.

Stella Rossa, probabile 3-4-1-2 per Stanković

Dejan Stanković e la sua Stella Rossa guidano al momento la classifica di Super Liga serba con 59 punti ottenuti in 21 match disputati, con +9 dal Partizan Belgrado. Per ribaltare i pronostici e tentare di fare risultato contro la squadra di Pioli, il tecnico serbo potrebbe scegliere il 3-4-1-2, con Borjan come estremo difensore. Il terzetto difensivo potrebbe essere formato da Gajc, Erakovic e Milunovic. La cerniera di centrocampo, invece, avrà ottime chance di essere composta, almeno inizialmente, da Nikolic sulla fascia destra e Katai sul versante opposto, mentre a far da scudo in mezzo ci saranno Degenek e Sanogo. A trequarti campo si posizionerà presumibilmente Ivanic, che agirà a supporto del tandem d'attacco formato da Falcinelli e Spiridonovic.

Milan, probabile impiego di Tatarusanu in porta

Per provare a fare bottino pieno, il tecnico Pioli potrebbe optare per il 4-2-3-1, con Tatarusanu a difesa dei pali. Il quartetto difensivo dovrebbe vedere come interpreti dal primo minuto Kalulu e Dalot come terzini, con Tomori e Romagnoli al centro del reparto. I titolari in linea mediana, invece, dovrebbero essere Kessie e Meitè.

A trequarti campo gli interpreti iniziali dovrebbero essere Castillejo, Calhanoglu e Leao che avranno il compito di fornire palle gol all'unica punta Mario Mandzukic.

Le probabili formazioni di Stella Rossa-Milan:

Stella Rossa (3-4-1-2): Borjan, Gajc, Erakovic, Milunovic, Nikolic, Degenek, Sanogo, Katai, Ivanic, Spiridonovic, Falcinelli. Allenatore: Dejan Stanković.

Milan (4-2-3-1): Tatarusanu, Kalulu, Tomori, Romagnoli, Dalot, Meitè, Kessie, Leao, Calhanoglu, Castillejo, Mandzukic. Allenatore: Stefano Pioli.