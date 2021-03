L'Italia ha iniziato nel migliore dei modi il suo cammino nelle qualificazioni mondiali in vista di Qatar 2022. La squadra di Mancini ha infatti incamerato i tre punti piegando l'Irlanda del Nord per 2-0 nel match disputato al Tardini di Parma. Ora qualche ora di riposo e poi sarà già tempo di pensare al prossimo incontro, quello che si giocherà il prossimo 28 marzo in Bulgaria. Scontato dire che gli azzurri vorranno vincere ancora per continuare nella sua marcia, hanno maggiore qualità rispetto al loro avversario ma servirà grande concentrazione e voglia di far bene.

Italia, Mancini prepara cambi

Contro l'Irlanda Mancini ha schierato Donnarumma tra i pali, Florenzi ed Emerson come esterni in difesa con la coppia centrale Bonucci-Chiellini. Locatelli ha giocato in regia, con Pellegrini e Verratti ai suoi lati. In attacco Immobile perno centrale con Berardi e Insigne. Visto il numero alto di convocati e i tanti match ravvicinati è molto probabile che il ct cambi diversi elementi per il match contro la Bulgaria. Serviranno energie da spendere e potrebbero essere almeno cinque le pedine nuove da mandare in campo. La Bulgaria ha perso all'esordio contro la Svizzera e non può permettersi altri passi falsi, cercherà di fare lo sgambetto agli azzurri.

Berardi in gran spolvero in maglia azzurra

Se ci sarà o meno dall'inizio in Bulgaria è difficile dirlo, di sicuro in questo momento è difficile che Mancini possa rinunciare a Domenico Berardi.

L'attaccante esterno del Sassuolo è infatti andato a segno per la terza volta consecutiva in maglia azzurra, confermando il suo percorso di crescita e la sua ormai raggiunta maturità calcistica. Difficilmente rimarrà fuori dall'elenco dei 23 convocati dell'Italia per gli Europei. Mancini dunque potrebbe schierarlo ancora titolare, magari facendo rifiatare invece Insigne dal lato sinistro.

La possibile formazione dell'Italia contro la Bulgaria

Rivoluzionare l'intero undici titolare sembra molto improbabile, nonostante i tanti calciatori convocati. Ma è molto probabile che Mancini cambi almeno cinque pedine in questa trasferta. Non in porta, dove giocherà ancora Donnarumma. In difesa a sinistra ci sarà sicuramente Spinazzola al posto di Emerson, al centro uno tra Acerbi e Bastoni prenderà il posto di Chiellini.

Ma non si esclude che possano giocare entrambi. A centrocampo Barella questa volta partirà dall'inizio al posto di Pellegrini, anche Castrovilli però reclama spazio dopo essere stato escluso contro l'Irlanda del Nord. In attacco chance per Belotti e Chiesa, che giocheranno senza dubbio. L'ultimo posto potrebbe essere ancora di Berardi, ma Mancini potrebbe anche giocarsi la carta El Shaarawy. Ricapitolando questo potrebbe dunque essere la formazione azzurra domenica 28 marzo contro la Bulgaria: Donnarumma, Florenzi, Bonucci (Bastoni), Acerbi, Spinazzola, Barella, Locatelli, Verratti, Berardi (El Shaarawy), Belotti, Chiesa.