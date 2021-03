La Juventus, questa mattina 20 marzo, si è ritrovata alla Continassa per allenarsi in vista della sfida contro il Benevento. Per questa partita, Andrea Pirlo dovrà fare a meno di Juan Cuadrado, Alex Sandro, Merih Demiral, Paulo Dybala e Aaron Ramsey. Il colombiano è squalificato mentrs gli altri sono alle prese con problemi fisici. La buona notizia, invece, è arrivata da Rodrigo Bentancur che si è negativizzato dal Covid - 19. Andrea Pirlo, per la gara contro il Benevento, dovrà fare alcuni cambi proprio per le assenze di Juan Cuadrado e Alex Sandro. Al loro posto ci saranno Danilo e Federico Bernardeschi.

Ormai, il tecnico della Juventus ha deciso di trasformare il suo numero 33 in un terzino sinistro. Questa per Bernardeschi può essere l'occasione giusta per riprendersi un posto in maniera stabile nella Juventus.

La Juventus torna in campo

La Juventus, questa settimana, ha potuto lavorare tranquillamente alla Continassa visto che non era in programma nessuna partita. Questo per Pirlo è sicuramente un vantaggio che gli consente di lavorare con più calma. Dunque, la Juventus ha sfruttato la settimana per provare gli schemi tattici in vista del match contro il Benevento. Per questa partita, il tecnico bresciano confermerà il 4-4-2. In difesa da destra verso sinistra agiranno Danilo, Leonardo Bonucci, Matthijs De Ligt e Federico Bernardeschi. A centrocampo, invece, sulla destra ci sarà Federico Chiesa, in mezzo spazio ad Arthur e Adrien Rabiot, mentre a sinistra giocherà Dejan Kulusevski.

Lo svedese sarà titolare come ha spiegato lo stesso Andrea Pirlo in conferenza stampa. In attacco non ci saranno novità visto che verranno confermati Alvaro Morata e Cristiano Ronaldo.

La probabile formazione della Juventus (4-4-2): Szczesny; Danilo, Bonucci, De Ligt, Bernardeschi; Chiesa, Arthur, Rabiot, McKennie; Morata, Cristiano Ronaldo.

Parla Pirlo

Prima della partita contro il Benevento, Andrea Pirlo ha parlato in conferenza stampa spiegando quali sono gli obiettivi della sua squadra: "Abbiamo la possibilità di vincere tutte le partite e mettere dunque pressione a chi sta davanti". Il tecnico della Juventus ha parlato anche di Paulo Dybala spiegando che per la gara contro il Benevento sarà assente.

Il numero 10 juventino sfrutterà la pausa per le nazionali per provare a tornare a disposizione di Pirlo per il finale di stagione. Al momento Dybala sta solo correndo visto che con il pallone e i cambi di direzione sente ancora fastidio al ginocchio. La speranza è che l'attaccahte argentino possa tornare per la sfida contro il Torino del 3 aprile. Adesso, Dybala lavorerà per due settimane in attesa di capire se riuscirà a tornare in campo.