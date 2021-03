Il futuro di Cristiano Ronaldo torna ad essere l’argomento più caldo del Calciomercato della Juventus. Ne parlano in Italia, dove in molti sembrano convinti che il matrimonio andrà avanti, e in Spagna, dove invece si racconta di un possibile divorzio. La situazione non è ovviamente ancora definita, ci sono diversi fattori ancora da discutere e la sensazione è che una decisione verrà presa solo verso la fine della stagione. Per ora l’unico punto fermo sono le parole di Nedved e Paratici, uomini mercato bianconeri che hanno escluso in due recenti interviste l’addio di CR7. Ricordiamo che la situazione contrattuale è chiara, l’accordo ha scadenza nel 2022 quindi non c’è nessun rischio di addio a parametro zero per questa estate.

Cristiano Ronaldo e il Real Madrid, la storia di un ritorno difficile

Questa mattina il quotidiano Marca scrive che Cristiano Ronaldo vorrebbe tornare al Real Madrid a fine stagione. Con i blancos ha vinto tutto, compresi cinque palloni d’oro, e la Spagna è diventata una seconda casa, un famiglia, come scrive il giornale iberico. Così per il ritorno si sarebbe mosso anche il potente agente Jorge Mendes. Il problema è che il fenomeno portoghese per ora non sarebbe gradito a Madrid.

Sempre secondo Marca però il progetto degli spagnoli è un altro. Niente stelle del passato, ma mirino puntato sul futuro. Florentino Perez la prossima estate vorrebbe portare al Real giocatori giovani che possano scrivere la storia futura della società. I nomi sono quelli noti, e molto costosi, di Mbappè e Haaland.

Insomma i campioni del futuro e non del passato sono nelle mire delle casa blanca che quindi non sarebbe interessata al ritorno di Cristiano.

Calciomercato Juventus, il nodo Ronaldo è ancora da sciogliere

Ma perché la Juventus dovrebbe lasciare partire Cristiano Ronaldo? Ovviamente il discorso sarebbe puramente economico. La pandemia sta lasciando il segno sul bilancio bianconero e l’ingaggio da oltre 30 milioni di euro netti potrebbe essere insostenibile nella prossima stagione.

Così potrebbero approfittare della situazione due squadre che hanno grande potere d'acquisto. La prima sarebbe il Paris Saint Germain che deve proteggere Mbappè dall’assalto del Real e sarebbe pronto a far rinnovare, non certo per una cifra bassa, il campione brasiliano Neymar. La seconda opzione per Ronaldo potrebbe essere l’Inter Miami di David Beckham.

I soldi in questo caso potrebbero non essere un problema, ma il competitivo portoghese difficilmente accetterebbe di chiudere la carriera lontano dall’Europa.