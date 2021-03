La probabile permanenza di Cristiano Ronaldo accelera il Calciomercato della Juventus in attacco. I media italiani scrivono che la permanenza del fenomeno portoghese sembra essere scontata e così si ripartirà da lui. Molto meno chiara la situazione di Paulo Dybala, dato da più parti come possibile partente. Il rinnovo non ancora firmato e i tanti club che lo starebbero corteggiando sarebbero alla base dell’addio de “La Joya”. Si deciderà con ogni probabilità più avanti il futuro di Morata che si è reso protagonista di una buona stagione fino ad oggi. Il riscatto dall'Atletico Madrid è fissato a 45 milioni, troppi, e così per la permanenza si starebbe lavorando per il rinnovo del prestito per una stagione a 10 milioni.

Icardi non sarebbe più un nome per il calciomercato della Juventus

In ogni caso la sensazione è che la almeno una pedina in attacco arriverà, e sono tanti i nomi accostati alla Juventus. Il primo sarebbero già stato escluso dalla corsa alla maglia bianconera. Si tratta di Mauro Icardi che secondo indiscrezioni sul web non interesserebbe più alla “Vecchia Signora”. Il pupillo di Paratici, inseguito per due estati di fila senza mai riuscire a chiudere il colpo, offrirebbe poche garanzie sul piano della continuità. E poi ci sarebbero dei dubbi su come il gruppo potrebbe accogliere il giocatore. Insomma, secondo questi rumor non sarà Icardi il nuovo bomber.

Kean e Aguero sarebbero gli uomini giusti per la Juventus

Le due piste più calde al momento sarebbero quelle che porterebbero a Moise Kean e Aguero.

I rumor sul web li indicano come prime scelte: il giovane azzurro, cresciuto nella Juventus, è di proprietà dell’Everton ma gioca in prestito nel Paris Saint Germain. In questa stagione si è consacrato segnando con i parigini ben 15 gol. Così Leonardo vorrebbe intavolare la trattativa per il riscatto, anche se per ora ci sarebbe distanza tra domanda e offerta.

E proprio grazie a questo stallo si potrebbero inserire i dirigenti bianconeri che vorrebbero giocarsi la carta Raiola, agente del giocatore da sempre vicino al club piemontese.

Il secondo profilo da tenere d’occhio è il Kun Aguero. Il suo contratto scadrà a giugno e il rinnovo con il Manchester City non dovrebbe arrivare. Per Guardiola non è una prima scelta e così l’argentino è pronto a cambiare aria.

Piace alla Juve e al Barcellona, oltre che all’Inter, secondo alcuni rumor. Il piano dei bianconeri sarebbe quello di ripetere l’operazione Tevez, cioè acquistare a zero un giocatore di esperienza ma con il talento giusto per essere trascinatore. A 33 anni Aguero potrebbe farlo.