Si vive una fase cruciale della stagione, ma il Calciomercato anche in casa Juventus rimane uno degli argomenti più seguiti e dibattuti dai tifosi. Si sognano grandi nomi per la prossima stagione, la speranza è quella di riuscire a rinforzare una rosa chiamata a distinguersi soprattutto in Europa. La Champions League è il trofeo che manca da tanto tempo nella bacheca bianconera e i tifosi sperano di riuscire a far decisamente meglio in futuro di quanto fatto quest'anno, visto l'undici di Pirlo è stato eliminato dal Porto. E sono tanti i nomi che circolano come possibili rinforzi per il prossimo anno.

Specie in attacco, dove non si escludono nemmeno delle partenze eccellenti.

Calciomercato Juventus, Milik rimane nel mirino

Uno dei nomi che interesserebbe ancora i bianconeri è quello di Milik, centravanti polacco ex Napoli che oggi gioca con la maglia del Marsiglia. La sua valutazione non è altissima ed è un prospetto che la dirigenza sta seguendo da molto tempo. Tecnica e potenza sono le sue qualità, è una punta che in Italia ha già dimostrato di poter fare molto bene. Ci sono anche delle alternative tra i futuri parametri zero, come ad esempio l'olandese Depay (oggi al Lione) e Aguero (che ora gioca nel City).

Il futuro di Ronaldo è da decidere

Negli ultimi tempi si è parlato molto del futuro di Cristiano Ronaldo. Alle critiche del post eliminazione dalla Champions League il campione portoghese ha risposto con una straordinaria tripletta rifilata al Cagliari.

Le motivazioni non gli mancano di certo e una partita non giocata al meglio non può certo cancellare tutto quello che CR7 ha fatto in questi anni con la maglia della Juventus. I rumor su di lui però non si placano. Ha un contratto con i bianconeri fino a giugno 2022 ma in Spagna si parla molto di un suo possibile ritorno al Real Madrid nella prossima stagione.

Con il Psg che pure viene indicato come una sua possibile destinazione nel caso in cui andrà via dall'Italia. Ipotesi che per il momento comunque sembra difficile.

Calciomercato Juventus, per Dybala sirene dalla Premier League

Rimane da capire anche quale sarà il futuro di Paulo Dybala, che questo anno purtroppo a causa di diversi infortuni si è visto davvero poco in campo.

L'attaccante argentino potrebbe rinnovare il suo accordo con la Juve, ma per lui si ipotizza anche una cessione in estate. Gli ultimi rumor riportati dalla stampa specializzata vorrebbero Dybala nel mirino di due club di Premier League, vale a dire il Chelsea e il Tottenham. Le due squadre londinesi sarebbero pronte a mettere sul piatto una cifra decisamente importante per la "Joya", ovvero 55 milioni di euro. Una cifra importante che potrebbe far vacillare la dirigenza bianconera.