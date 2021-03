Una stagione travagliata e quel rinnovo che non si sblocca, così la decisione per il prossimo Calciomercato della Juventus sarebbe stata presa. Paulo Dybala dovrebbe dire addio ai bianconeri a fine stagione, mentre Pirlo lo aspetta per il finire di questa annata per evitare altri problemi. Il ginocchio dell’argentino ancora scricchiola, ma la sosta dovrebbe essere utile per tornare in campo. Lo aspetta Pirlo perché in attacco ha bisogno della classe del sudamericano e di soluzioni diverse dal solito per blindare un posto in Champions per la prossima stagione e vincere la Coppa Italia. Sono ormai questi gli obiettivi rimasti alla Vecchia Signora.

Dybala e l’addio alla Juventus

Potrebbero essere quelle dei prossimi mesi le ultime apparizioni di Dybala con la maglia della Juventus. La società piemontese sarebbe pronta a mettere in vendita il suo numero 10. Già nel 2019, spiega il sito, la Joya è stata vicino all’addio ma fu lui stesso a decidere di restare. Il calciatore rifiutò il corteggiamento di Manchester United, Tottenham e PSG, restò, e alla fine fu decisivo per la vittoria dello Scudetto con Sarri in panchina.

Ora però le cose sembrano cambiate, la questione rinnovo di contratto non si è ancora risolta e inizia a diventare molto spinosa. L’accordo scade nel 2022, l’agente di Dybala sta aspettando una chiamata, che sempre secondo calciomercato.com è possibile che neppure arrivi. Ieri Nedved, in una lunga intervista a DAZN, ha glissato sull’argomento, e questo non è di certo un bel segnale.

Scambi con le big o Premier, quale futuro per Paulo Dybala?

Le strade da percorrere per la Juve sarebbero due: la prima quella di una cessione dietro il pagamento di un cospicuo assegno, la seconda sarebbe invece quella di uno scambio. Difficile pensare ad una nuova trattativa con il Barcellona per Griezmann, che tra l’altro vorrebbe rimanere in Spagna.

Più facile invece la pista che porta a Mauro Icardi, pupillo di Paratici, che Leonardo vorrebbe cedere per fare spazio al riscatto di Moise Kean.

La cessione a titolo definitivo e senza contropartite potrebbe essere affrontata solo dai club di Premier League. Al momento a Dybala sarebbero interessate Chelsea e Tottenham, ma il problema sarebbe la valutazione.

Con un solo anno di contratto, e quindi la possibilità di acquistarlo a zero nel 2022, l’offerta potrebbe arrivare massimo 45 milioni, secondo calciomercato.com. Pochi rispetto alle cifre che giravano nel 2019 quando l’operazione dell’addio de La Joya avrebbe potuto fruttare più di 70 milioni.