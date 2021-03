Sarà un’estate caldissima per il Calciomercato della Juventus, anche in difesa. L’eliminazione dalla Champions League a opera del Porto, con le conseguenti polemiche, e un campionato per ora al di sotto delle aspettative, starebbe convincendo i dirigenti della “Vecchia Signora” a cambiare molto, anche nella retroguardia. La rinascita bianconera avrà come punto fermo de Ligt, che dovrebbe rimanere a lungo a Torino. L’olandese è giovane e ha già dimostrato di essere un giocatore su cui fondare la squadra che verrà. Al momento non ci sono indicazioni per una partenza di Bonucci. Discorso diverso per l’altro veterano, Giorgio Chiellini che potrebbe anche dire addio al calcio a fine stagione, visti i continui infortuni dell’ultimo anno.

Il futuro di Demiral potrebbe lontano dalla Juventus

Possibile anche l’addio di Demiral, come riportano alcune testate. Il turco vorrebbe più spazio, anche se va ricordato che tra campionato, Champions League e Coppa Italia ha finora messo insieme 23 presenze. Non abbastanza a quanto pare e quindi la Juventus potrebbe ascoltare quelle offerte che fin dall’estate ha sempre rifiutato. Trovare una sistemazione al centrale non dovrebbe essere un problema: sono tante le squadre che lo hanno seguito in passato, tra queste il Liverpool, che rispetto alla sessione di gennaio potrebbe trovare terreno fertile.

Al posto di Demiral potrebbe essere promosso in pianta stabile in prima squadra Radu Dragusin. Il diciannovenne nelle prossime settimane dovrebbe mettere la firma sul nuovo contratto con la Juventus, che al momento scade a fine stagione.

La corte del Lipsia non sembra aver fatto breccia, mentre Pirlo crede molto nel talento del "gigante" rumeno che ha già esordito in prima squadra sia in campionato che in Champions League

Mancini possibile idea per il calciomercato della Juventus

Il giovane Dragusin però non basta per blindare il reparto arretrato della Juventus. Così si potrebbero imbastire alcune operazioni in entrata.

Piacerebbe il giovane talento del Verona, Lovato, che però sarebbe anche nel mirino del Milan. Il sogno sarebbe quello di portare a Torino Gianluca Mancini, 24enne centrale della Roma di scuola Atalanta. Per Fonseca è intoccabile, ma oltre alla Juve sull’azzurro ci sarebbero anche altri club interessati. Su Mancini ci sarebbero anche le ricche società della Premier League, Manchester City e Chelsea.

Insomma potrebbe scatenarsi l’asta, che potrebbe partire da 25 milioni di euro, prezzo indicato dal portale specializzato Transfermarkt.