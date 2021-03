La Juventus in questa stagione sta mettendo in evidenza diversi limiti nel gioco. Sembra mancare in particolare qualità sulla mediana, una situazione che è stata evidente soprattutto negli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. Pare probabile quindi che la società bianconera in estate possa investire soprattutto a centrocampo, cercando di arrivare ad un regista abile nell'impostazione di gioco ma che sappia anche verticalizzare verso le punte. Si parla molto di un interesse concreto per Manuel Locatelli del Sassuolo, ma non è l'unico giocatore seguito dalla società bianconera.

Secondo alcune indiscrezioni di mercato infatti la Juventus sarebbe interessata al centrocampista del Lione Houssem Aoaur.

Già dalla scorsa stagione si era parlato di un possibile investimento bianconero sul francese. Alla fine però il giocatore è rimasto in Francia ed anche in questa stagione sta dimostrando tutta la sua qualità. La Juventus potrebbe provare a investire sul francese inserendo nella trattativa il cartellino di Mattia De Sciglio.

De Sciglio possibile contropartita tecnica per Aouar

La Juventus potrebbe offrire De Sciglio come contropartita tecnica per arrivare a Houssem Aouar. Il terzino italiano, già in prestito proprio nella società francese, in una recente intervista ha sottolineato che rimarrebbe volentieri in Francia anche la prossima stagione. Allo stesso tempo ha ribadito che dipenderà tutto dalla Juventus, proprietaria del cartellino.

De Sciglio quindi potrebbe tornare utile per arrivare ad Aouar, valutato circa 40 milioni di euro dal Lione.

L'inserimento del carrellino del terzino italiano permetterebbe alla società bianconera di risparmiare circa 10 milioni di euro.

I prossimi mesi diranno molto a riguardo, di certo molto dipenderà dalle cessioni che la Juventus riuscirà a definire durante il Calciomercato estivo.

Le possibili cessioni della Juventus

La Juventus in estate proverà innanzitutto a cedere quei giocatori non ritenuti utili per il progetto sportivo bianconero e successivamente ci saranno gli investimenti.

Nella lista dei partenti ci sarebbero Rabiot, Ramsey, Alex Sandro e Bernardeschi. Da valutare anche la posizione di Bentancur, che potrebbe lasciare la Juventus in caso di un'importante offerta. Se dovessero esserci due cessioni pesanti a centrocampo, non è da scartare la possibilità che la Juventus possa acquistare sia Locatelli che Aouar.

È possibile inoltre un arrivo importante per la fascia sinistra, ma anche un rinforzo per il settore avanzato.

Quest'ultimo dovrebbe dipendere dalla permanenza o meno di Cristiano Ronaldo e Dybala la prossima stagione. Se dovessero rimanere entrambi, potrebbe arrivare una quarta punta low cost.