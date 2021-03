Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini di recente è stato protagonista di un'intervista molto interessante a Radio Deejay. Oltre a parlare della stagione in corso della sua squadra, ha affrontato anche l'argomento Juventus, società in cui è cresciuto sia da giocatore che da tecnico (allenando la Primavera bianconera). Rimane poi il piccolo rimpianto sulla Champions League per la sua Atalanta, Gasperini ha infatti dichiarato che nel match di ritorno degli ottavi contro il Real Madrid l'obiettivo era rimanere in partita nel primo tempo. Solo dopo la squadra avrebbe provato a rischiare di più, alla fine il gol nel primo tempo di Benzema ha cambiato la tattica dei bergamaschi.

Gian Piero Gasperini è ritornato anche sulla finale di Coppa Italia nel 2019, persa contro la Lazio. Il tecnico ha rimarcato come ci potesse essere un rigore per l'Atalanta per fallo di mano di Bastos che avrebbe potuto indirizzare il risultato della partita verso la sua squadra. Ci ha tenuto a sottolineare di non avercela con la Lazio, ha infatti dichiarato: "Se non ci hanno dato rigore non è certo colpa della Lazio". Il tecnico dell'Atalanta ha voluto scherzare poi anche su un suo futuro professionale alla Juventus.

Gasperini ironico su un futuro professionale alla Juventus

Il tecnico dell'Atalanta Gian Piero Gasperini a Radio Deejay ha lasciato intendere che rimarrà a Bergamo anche la prossima stagione, "a meno che non mi mandino via", ha aggiunto.

L'allenatore piemontese ha poi affrontato l'argomento Pirlo e la scelta della Juventus di affidargli la panchina bianconera. A tal riguardo ha dichiarato: "Penso che la Juventus abbia una fiducia smisurata in Pirlo, magari pensano possa diventare un grande allenatore". Ha poi lanciato una frecciatina alla società bianconera dichiarando: "Conoscere l'ambiente aiuta ma fare l'allenatore è tutt'altro mestiere".

Ha poi ironizzato sul suo possibile approdo alla Juventus nella prossima stagione. Ha infatti dichiarato: "Un contratto di cinque anni con la Juventus? No, troppo lungo".

La panchina della Juventus

Gasperini negli ultimi giorni è stato solo uno dei nomi avvicinati alla Juventus come possibile nuovo tecnico della squadra bianconera dalla prossima stagione.

D'altronde la posizione di Pirlo, nonostante le recenti rassicurazioni di Paratici e Nedved, non sarebbe così salda. Si parla addirittura di un possibile esonero immediato del tecnico bianconero in caso di flop nelle prossime partite, con la promozione di Igor Tudor come traghettatore. Per la prossima stagione invece le indiscrezioni di mercato confermerebbero l'interesse della società bianconera anche per Zinedine Zidane e per Simone Inzaghi.