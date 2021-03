La Juventus anche il prossimo Calciomercato estivo dovrebbe proseguire la strategia di mercato avviata già lo scorso calciomercato estivo. I principali investimenti dovrebbero riguardare soprattutto i giovani talenti, possibilmente già utili nell'immediato per la prima squadra. Allo stesso tempo la società bianconera potrebbe continuare ad investire per l'under 23 bianconera, che in questa stagione punta alla promozione nel campionato di Serie B. Solo a gennaio sono arrivati per la squadra allenata da Lamberto Zauli talenti come De Marino, Dabo, Aké, Compagnon e Pecorino. A questi la prossima estate potrebbe aggiungersi il terzino destro del Valencia Fabio Blanco.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus starebbe seguendo il talento classe 2004, che si sta mettendo in evidenza nelle giovanili della squadra spagnola. Blanco è considerato uno dei migliori giovani emergenti del calcio spagnolo, non è un caso che sia seguito non solo dalla Juventus ma anche dal Barcellona.

La Juventus sarebbe interessata a Blanco

La Juventus in estate potrebbe investire su Fabio Blanco. La strategia bianconera è quella di investire su giovani talenti da valorizzare nella seconda squadra. In particolar modo la società starebbe cercando dei rinforzi per le fasce difensive, che alla lunga possano ereditare la titolarità dei vari Cuadrado, Danilo e Alex Sandro. Uno di questi potrebbe essere Blanco, talento classe 2004 in scadenza di contratto con il Valencia a giugno 2021.

Potrebbe quindi essere un'occasione a parametro zero. Sul giovane ci sarebbe anche il Barcellona, che negli anni ha dimostrato di saper pescare molto bene giocatori dal Valencia (uno su tutti Jordi Alba). Blanco è considerato un grande talento in Spagna, cresciuto in un vivaio che si è sempre dimostrato ricco di giocatori di qualità. Ci si è soffermati su Jordi Alba ma negli anni sono spiccati anche David Silva e Ferran Torres (trasferitosi lo scorso calciomercato estivo al Manchester City).

Il mercato della Juventus

La Juventus in estate dovrebbe investire ulteriormente sui giovani, anche per la prima squadra. Si parla infatti di una possibile offerta per Manuel Locatelli del Sassuolo, che in questa stagione sta dimostrando tutte le sue qualità nel campionato italiano. Nel match di qualificazione ai mondiali in Qatar del 2022 con la nazionale italiana, il centrocampista ha anche realizzato un gol importante.

Segnale evidente di come possa contribuire anche a migliorare le statistiche sui gol. Altro giocatore che interessa alla società bianconera è Moise Kean, valutato circa 60 milioni di euro dall'Everton, Ramsey potrebbe rappresentare la contropartita tecnica per arrivare alla punta italiana.