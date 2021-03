L'Inter sta vivendo un grande momento di forma, visto che viene da otto vittorie consecutive in campionato, che valgono il primato in classifica con 65 punti, a più sei sul Milan e a più dieci sulla Juventus.

I nerazzurri, però, starebbero cominciando a pianificare la prossima sessione di Calciomercato, in attesa di capire se a capo della società ci sarà Suning o un'altra proprietà. L'intenzione è quella di rafforzare quanto più possibile una rosa già molto competitiva. Un nome che piacerebbe particolarmente al club nerazzurro sarebbe quello del fantasista spagnolo del Real Madrid, Isco, che ai Blancos non sta trovando moltissimo spazio.

Inter su Isco

L'Inter avrebbe messo nel mirino Francisco Román Alarcón Suárez, meglio conosciuto come Isco, per rinforzare il centrocampo nella prossima sessione di calciomercato. Il centrocampista 28enne del Real Madrid e della nazionale spagnola è da tempo in rotta di collisione con il tecnico Zidane, per questo motivo avrebbe deciso di lasciare i Merengues e la Liga per provare un nuovo campionato che gli permetta la rinascita e continui a dargli stimoli. A confermare la notizia di un probabile addio a fine stagione è stato proprio il procuratore di Isco, che nei mesi scorsi aveva dichiarato: “Al momento devo dire che non abbiamo offerte”, ha precisato l’agente del calciatore blancos. “Ma posso dire che lui vuole provare un nuovo campionato”.

Secondo quanto riportato da Sport.es, quotidiano sportivo spagnolo, Antonio Conte avrebbe chiesto esplicitamente alla società nerazzurra il giocatore classe 1992. Isco potrebbe lasciare il Real Madrid la prossima estate, poiché ha il contratto in scadenza nel 2022 e difficilmente arriverà il rinnovo. Il trequartista spagnolo è un vecchio pallino di Conte, il tecnico leccese infatti aveva provato a portarlo alla sua corte anche nel 2016, quando allenava il Chelsea in Inghilterra, senza però riuscirci.

Isco rappresenterebbe il tassello ideale per il centrocampo nerazzurro: aggressività, corsa, senso di posizione; questi sono i punti di forza del centrocampista del Real che ben si sposano con il 3-5-2 di Conte.

La possibile trattativa

Inter e Real Madrid potrebbero sedersi al tavolo delle trattative nei prossimi mesi per discutere del futuro di Isco.

Attualmente il ventottenne ha un ingaggio netto da circa 7 milioni di euro a stagione e ha un contratto in scadenza nel 2022. Lo spagnolo però a quanto pare non ha intenzione di rinnovare, e quindi l'ipotesi più probabile è un addio a giugno. Il Real valuta il giocatore tra i 25 e i 30 milioni di euro. Anche se in casa Galacticos ci sarebbe l’idea di imbastire uno scambio per Milan Skriniar, giocatore diventato imprescindibile per la difesa nerazzurra, che i meneghini valutano circa 70 milioni.

Il Real Madrid potrebbe perdere Sergio Ramos a parametro zero, visto il contratto in scadenza la prossima estate. E per non farsi trovare impreparato in caso di mancato rinnovo, lo slovacco rientrerebbe nella lista dei candidati per la difesa dei Blancos.

Per arrivare a Skriniar, Florentino Perez potrebbe mettere sul piatto il cartellino di Isco più un conguaglio economico di 30-35 milioni di euro.