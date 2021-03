La Juventus dopo la vittoria in campionato contro il Cagliari conferma la volontà di lottare fino alla fine per lo scudetto. Di certo la distanza dal primo posto dell'Inter (a +10) non agevola il lavoro del tecnico Andrea Pirlo, chiamato ad una vera e propria impresa. Ci sono però dodici partite per i bianconeri per provare la rimonta, magari sfruttando anche il recupero di Serie A contro il Napoli. In caso di vittoria la Juventus si porterebbe a -7 dall'Inter.

Sulla stagione della squadra bianconera si è soffermato di recente l'ex terzino di Juventus e Milan Gianluca Zambrotta. Tanti gli argomenti affrontati dall'ex giocatore, dal nuovo ruolo di Bernardeschi da terzino sinistro al possibile acquisto a centrocampo della Juventus per il prossimo Calciomercato estivo.

Secondo Zambrotta, Bernardeschi ha tutto per diventare un grande terzino. Ha poi aggiunto: "Ha corsa, tecnica e potenza. Partendo da più lontano ha la possibilità di sfruttarle al meglio queste qualità". L'ex terzino ha voluto poi suggerire alla Juventus l'acquisto di Milinkovic Savic, ritenuto l'ideale anche per migliorare la fase realizzativa della squadra bianconera.

Gianluca Zambrotta consiglia l'acquisto di Milinkovic Savic

In una recente intervista a Tuttosport Gianluca Zambrotta si è soffermato anche sul mercato della Juventus per il prossimo calciomercato estivo. Ha infatti dichiarato: "La scelta del centrocampista giusto dipende dall'idee di Pirlo, io ho un debole per Milinkovic Savic, importante anche in fase realizzativa e nel fornire assist decisivi ai suoi compagni".

Zambrotta si è voluto soffermare anche sulla crescita tecnico di Federico Chiesa, diventato un giocatore importante per la Juventus. Ha infatti dichiarato: "Un impatto così devastante non me lo sarei aspettato, Chiesa ha gran carattere e voglia incredibile".

Gianluca Zambrotta difende Ronaldo dalle tante critiche ricevute

L'ex terzino ha poi voluto lanciare una frecciatina ai critici di Cristiano Ronaldo.

Tanti fra addetti ai lavori e tifosi bianconeri hanno infatti ritenuto il portoghese il primo responsabile dell'eliminazione della Juventus dagli ottavi di finale di Champions League contro il Porto. A tal riguardo Zambrotta ha dichiarato "Va bene la delusione, ma i numeri di Ronaldo sono incredibili". L'ex terzino ha dichiarato che in due stagioni e mezza di Juventus ha realizzato 92 gol.

Per questo spera possa rimanere almeno fino alla naturale scadenza di contratto prevista a giugno 2022. Secondo Zambrotta sarà difficile sostituire il portoghese anche dopo il 2022, figurarsi se dovesse andare via dalla Juventus già dalla prossima estate.