La Juventus anche in questa stagione sta affrontando il problema infortuni. Negli ultimi anni infatti si sono registrate tantissime assenze pesanti soprattutto nel momento decisivo della stagione. Nel 2018-2019, nel mese decisivo per la Champions League, ovvero aprile, sono stati 17 gli infortuni. Anche l'anno scorso nell'ottavo di finale contro il Lione in agosto la squadra allenata da Sarri non ha potuto schierare fra gli altri Dybala e Douglas Costa. In questa stagione la situazione da questo punto di vista non sembra essere migliorata. A settembre gli infortuni sono stati tre, ottobre invece sono raddoppiati, passando a sei.

A novembre sono stati sette mentre a dicembre cinque. Il problema ha riguardato soprattutto gennaio e febbraio 2021. Pirlo infatti ha dovuto tenere conto di ben venti infortuni, che hanno creato non poche difficoltà dal punto di vista delle rotazioni.

In Champions League potrebbero rientrare Chiellini e De Ligt

Non è un caso che ci sia stato un calo dal punto di vista delle prestazioni della Juventus in questo inizio 2021. La speranza è che per il momento decisivo della stagione il tecnico bianconero possa avere gran parte della rosa a disposizione. Contro lo Spezia sono mancati giocatori fondamentali come Bonucci, Chiellini, De Ligt e Arthur, oltre a Dybala e Cuadrado. Già per il match contro la Lazio però ci sono stari i rientri di Bonucci, Cuadrado e Arthur Melo.

Nel match decisivo di Champions League contro il Porto invece potrebbero rientrare fra i convocati sia Chiellini e De Ligt. Si dovrebbe attendere invece la trasferta di Cagliari o al massimo il match contro il Napoli il 17 marzo per rivedere Paulo Dybala almeno in panchina.

Lo stato di forma della rosa della Juventus

Il tecnico della Juventus Andrea Pirlo ha potuto contare nelle ultime partite disputate su Alvaro Morata.

Decisivo contro lo Spezia per il gol del 1 a 0 della Juventus, ha dimostrato tutta la sua importanza anche contro la Lazio realizzando una doppietta. Ha giocato sessanta minuti anche Cuadrado, rientrato dopo l'infortunio muscolare subito contro il Napoli nel match del 13 febbraio. Si è rivisto Arthur Melo, sembrato in ottima forma. Sarà importante poi recuperare in forma ottimale Leonardo Bonucci, il centrale infatti anche tatticamente è prezioso per Pirlo.

Rappresenta infatti il regista difensivo della squadra bianconera. La Juventus a breve potrebbe contare su un altro importante recupero. Paulo Dybala infatti sta proseguendo la terapia che potrebbero renderlo disponibile per la trasferta di campionato contro il Cagliari. L'argentino potrebbe rivelarsi decisivo in questo finale di stagione.