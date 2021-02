La Juventus contro il Napoli ha subito una sconfitta pesante. L'1 a 0 allo stadio Diego Armando Maradona potrebbe compromettere le ambizioni scudetto della squadra di Pirlo. Di certo la disfatta del Milan contro lo Spezia al Picco alla fine rende meno difficile la situazione. La Juventus infatti è attualmente distante otto punti dall'Inter prima, dopo che la squadra di Conte ha battuto la Lazio domenica 14 febbraio. La squadra di Pirlo però deve recuperare la partita con il Napoli, la distanza quindi potrebbe ridursi a -5 punti.

Intanto però alcuni addetti ai lavori si sono soffermati sulle difficoltà della squadra bianconera, parlando soprattutto del centrocampo.

L'assenza di Arthur Melo si è fatta sentire e, la coppia Bentancur-Rabiot sembra non dare grandissime garanzie di affidabilità. Proprio il nazionale francese Adrien Rabiot sarebbe uno dei maggiori indiziati a lasciare la Juventus il prossimo Calciomercato estivo. Fra i motivi anche l'interesse dell'Everton, che potrebbe offrire alla Juventus 30 milioni di euro per acquistarlo.

Adrien Rabiot interessa all'Everton per l'estate

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dalla Spagna, l'Everton sarebbe interessata ad Adrien Rabiot. Il centrocampista francese fatica ad essere decisivo nella mediana bianconera, per questo potrebbe essere ceduto in estate per finanziare l'acquisto di qualità per il centrocampo. L'ex Paris Saint Germain ha mercato in Inghilterra, in particolar modo piace alla squadra guidata dal tecnico Carlo Ancelotti.

Quest'ultimo fra l'altro lo ha già avuto nella sua precedente esperienza professionale al Paris Saint Germain. Lo riterrebbe infatti il profilo ideale per il suo centrocampo, con caratteristiche tecniche e fisiche che potrebbero rivelarsi decisive in campionato come quello inglese. La sua cessione potrebbe garantire almeno 30 milioni di euro alla Juventus.

Allo stesso tempo permetterebbe alla società bianconera di risparmiare un ingaggio stagionale di sei milioni di euro. In una fase in cui la Juventus sta cercando di diminuire il monte ingaggi della rosa, la sua partenza potrebbe sicuramente alleggerire molto i costi societari.

Il mercato della Juventus

La Juventus starebbe lavorando anche alla cessione di Aaron Ramsey.

Il centrocampista gallese piace al Tottenham e potrebbe essere venduto per circa 25 milioni di euro. Se si dovessero concretizzare le cessione di Rabiot e Ramsey, la Juventus potrebbe provare ad acquistare Paul Pogba. Il centrocampista del Manchester United sarebbe ritenuto il centrocampista ideale per il tecnico Andrea Pirlo perché incrementerebbe il livello qualitativo della mediana della Juventus. Il costo dell'ingaggio sarebbe attutito dal Decreto Crescita, che permetterebbe una tassazione agevolata sugli stipendi lordi dei giocatori provenienti da campionati esteri.