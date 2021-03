Il Barcellona, dopo una prima parte di stagione deludente dal punto di vista dei risultati, sembra aver ritrovato la brillantezza delle stagioni migliori. Nonostante l'uscita anticipata dalla Champions League, la squadra di Koeman non si è demoralizzata ed è riuscita a ritrovare gioco e risultati in campionato. Attualmente, infatti, è seconda in classifica, a quattro punti dalla vetta occupata dall'Atletico Madrid. Il 3-4-1-2 ideato da Koeman sta dando i suoi frutti, merito anche dell'arretramento nella difesa a tre di Busquets. Non è parte integrante dei titolari in questo Barcellona Miralem Pjanic, arrivato in Catalogna lo scorso Calciomercato estivo nello scambio che ha portato Arthur Melo alla Juventus.

Di certo il regista bosniaco non si aspettava un contributo così poco rilevante alla sua prima stagione al Barcellona. Sono 17 le presenze in campionato (gran parte delle quali da subentrato), a cui bisogna aggiungere altre undici partite giocate fra Champions League, Supercoppa e Coppa del Re. In una recente intervista, però, il centrocampista ha dichiarato che non ha intenzione di lasciare il Barcellona dopo solo una stagione.

Miralem Pjanic vuole rimanere al Barcellona

In una recente intervista a Mundo Deportivo, il centrocampista Miralem Pjanic ha dichiarato: "Non sono venuto al Barcellona per andarmene dopo una stagione". Il regista ha poi aggiunto che ha già due anni fa sarebbe potuto diventare un giocatore catalano. Abidal lo voleva al Barcellona, alla fine però la società spagnola aveva deciso d'investire su Griezmann.

Decisione che aveva portato il Barcellona a rinunciare all'acquisto di Pjanic, visto il costo del cartellino del giocatore. Ha poi voluto dare un consiglio al suo tecnico: "Chiederei a Koeman due o tre partite per mostrare il mio valore, ma continuerò a lavorare".

'Vorrei giocare con Messi ancora tanti anni'

Il regista bosniaco ha sottolineato che il tecnico del Barcellona, a inizio, stagione gli ha detto di essere calmo e di continuare a lavorare per farsi trovare pronto.

Le occasioni però non sono arrivate, soprattutto da titolare. Pjanic ha poi voluto elogiare il suo compagno di squadra di Leo Messi: "È stato fiducioso fin dal primo momento, incoraggiandomi, aiutandomi. Spettacolare. Come calciatore, non ne vedremo mai un altro come questo. Non so cosa farà ma vorrei essere al suo fianco per tanti anni".

Il prezzo di mercato di Pjanic è poco meno di 30 milioni di euro

Di certo, qualora venisse confermato Koeman alla guida tecnica del Barcellona, sembra difficile pensare a una permanenza di Pjanic la prossima stagione, a meno che le cose non cambino nelle ultime dieci partite della stagione. Rimane però difficile cedere il bosniaco, il rischio infatti è realizzare una minusvalenza. Valutato circa 60 milioni di euro nello scambio con Arthur Melo lo scorso calciomercato estivo, il suo prezzo di mercato attuale è di 28 milioni di euro.