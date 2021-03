Il momento difficile che sta vivendo la Juventus dal punto di vista dei risultati sta avendo un clamore mediatico non indifferente. Dopo gli ultimi nove anni di successi nazionali (con due finali Champions conquistate) la squadra bianconera potrebbe non confermarsi in Serie A. I dieci punti di distanza dall'Inter prima in classifica sembrerebbero difficili da recuperare, anche in considerazione delle undici partite rimaste da giocare. Inoltre non c'è molta fiducia anche perché le prestazioni fornite dalla squadra bianconera nelle ultime settimane sembrano non dare garanzie di continuità nei risultati.

Una stagione particolare che secondo Sconcerti è destinata a rimanere passeggera in quanto la Juventus è l'unica squadra grazie al mercato ad avere gettato le basi per il futuro secondo il giornalista sportivo. Intanto a celebrare la società bianconera ci ha pensato la Uefa. Il sito ufficiale dell'organo amministrativo, organizzativo e di controllo delle competizioni europee ha voluto ricordare come la Juventus faccia parte della storia del calcio mondiale. La società bianconera infatti vanta un prestigioso record: è uno dei cinque club europei ad aver conquistato Champions League, Europa League e Coppa delle Coppe.

La Juve uno dei cinque club ad aver conquistato le tre maggiori competizioni europee

La Juventus nella sua prestigiosa storia è riuscita a conquistare trofei importanti a livello nazionale, europeo e mondiale.

A livello europeo, come ha ricordato di recente la Uefa, è riuscita a vincere la Coppa Uefa (poi diventata Europa League) nelle stagioni 1976-1977, 1989-1990 e 1992-1993. Nella stagione 1984-1985 ha trionfato nella Coppa dei Campioni (poi divenuta Champions League), ripetendosi nel 1995-1996 nella famosa finale allo stadio Olimpico di Roma contro l'Ajax.

Oltre a questi la società bianconera ha conquistato anche la Coppa delle Coppe, attualmente non più presente nelle competizioni europee della Uefa. Un successo arrivato nel 1984 e che poi ha avuto come seguito con la vittoria della Coppa Campioni la stagione successiva.

Le sconfitte della Juventus in finale di Champions League

La Juventus in Europa ha sempre dimostrato di poter essere competitiva anche se ha conquistato meno trofei rispetto alle volte in cui è arrivata in finale.

Basti pensare al fatto che dopo il 1996 ci furono altre due occasioni alla fine degli anni 90 per vincere la Champions League. La squadra bianconera ha infatti perso contro il Borussia Dortmund ma anche contro il Real Madrid. A queste bisogna aggiungere altre tre sconfitte in finale. Nel 2003 a Manchester contro il Milan dopo i calci di rigore, nel 2015 e nel 2017 rispettivamente contro il Barcellona ed il Real Madrid.