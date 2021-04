La Juventus nell'estate 2019 ha ingaggiato a parametro zero i centrocampisti Adrien Rabiot e Aaron Ramsey. I due giocatori erano andati in scadenza di contratto rispettivamente con il Paris Saint Germain e l'Arsenal. Se da una parte sono arrivati gratis come costo di cartellino, dall'altra la società bianconera ha dovuto investire circa 7 milioni di euro (per ciascun calciatore) a stagione per convincerli a firmare un contratto di quattro anni. Una scelta che, risultati alla mano, si sta rivelando non proprio fortunata, soprattutto in riferimento al centrocampista gallese.

Aaron Ramsey in queste due stagioni in bianconero è stato spesso fuori dai titolari per motivi fisici. Sull'acquisto effettuato dalla Juventus due stagioni fa si è soffermato anche l'ex giocatore Antonio Cassano. Ospite del canale Twitch di Christian Vieri, Bobo Tv, l'ex calciatore non ha risparmiato critiche verso la scelta della Juventus di investire sul gallese, soprattutto per il suo contratto, che in questo momento pesa molto nel bilancio bianconero.

Antonio Cassano su Aaron Ramsey

Antonio Cassano su Twitch ha lanciato una frecciatina alla Juventus. In riferimento all'acquisto di Ramsey da parte della società bianconera risalente all'estate 2019, Cassano ha dichiarato: "Non scopriamo certo adesso che il centrocampista gallese è un giocatore che si infortuna spesso.

Il problema è che la dirigenza gli ha dato una barcata di soldi". Cassano ha poi sottolineato come anche nell'Arsenal era spesso fuori per infortuni. L'ex giocatore ha poi aggiunto che non si discutono le qualità di Ramsey, considerato da Cassano un calciatore molto dotato tecnicamente.

Il mercato della Juventus

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, il centrocampista Aaron Ramsey potrebbe essere uno dei principali indiziati a lasciare la Juventus durante il prossimo Calciomercato estivo.

Ci sarebbero infatti diverse società inglesi interessate al gallese. West Ham, Crystal Palace e Liverpool potrebbero decidere di investire sul giocatore. Klopp starebbe cercando infatti un sostituto di Wijnaldum. Il giocatore olandese andrà in scadenza a giugno 2021 con gli inglesi e difficilmente rinnoverà il suo contratto, anche per questo si parla di un suo possibile trasferimento a parametro zero al Barcellona.

La Juventus sarebbe pronta a lasciar partire Ramsey per circa 15 milioni di euro così da garantirsi un'importante plusvalenza finanziaria. Allo stesso tempo, la società andrebbe a risparmiare molto sul monte ingaggi. Come già accennato, Ramsey guadagna circa 7 milioni di euro a stagione.