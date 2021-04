Sono già trascorsi tre dei quattro anni che legano contrattualmente Ronaldo e i bianconeri, con la concreta possibilità a fine campionato di lasciare la Juve. A tal proposito, indiscrezioni dalla Spagna suggeriscono scenari lontani da Torino nel futuro del portoghese: 'Sarebbe stufo della Juventus, vorrebbe tornare al Real'. Doveroso il condizionale in questi casi, in assenza di conferme dal diretto interessato o dal suo entourage. In tal senso sarebbe da ricondurre il gesto di lanciare la propria maglia a fine gara contro il Genoa, manifestazione di un malessere preesistente nel calciatore.

Tuttavia, il presunto club nelle mire di Cristiano non sembra particolarmente interessato a riaccoglierlo in squadra, non essendo stata ravvisata alcuna mossa da parte dei Blancos in questa direzione. Al momento non vi è alcun comunicato ufficiale neppure da parte della società bianconera, da cui il fenomeno lusitano sembra essere intenzionato a scindere il proprio destino.

Ronaldo, lancio della maglia sintomo di malessere alla Juve

Il presente in casa Juve non è certo dei più rosei: distanziata 12 lunghezze dall'Inter capolista ed eliminata prematuramente dall'outsider di questa edizione della Champions League, il Porto. Come lecito attendersi in questi casi, l'avvenire diventa sempre più incerto: discorso valido per l'intera società, con particolare attenzione rivolta ai calciatori.

Su tutti, Cristiano Ronaldo che sembrerebbe aver già pianificato il proprio futuro lontano dalla Mole. Secondo a quanto riportato dai media spagnoli, infatti, il portoghese ''sarebbe stufo'' della sua attuale esperienza juventina. Andrebbe interpretato in questo senso il lancio della maglia al termine dell'ultima partita contro il Genoa, che ne suggerirebbe un malcontento pregresso.

Attenendoci sempre al giornale iberico, nella mente di CR7 prenderebbe forma l'ipotesi di un ritorno al Real Madrid, con l'attaccante propenso ad un eventuale taglio dello stipendio. Tuttavia, attualmente non si registrano dichiarazioni né da parte dei due club coinvolti, né dall'entourage del calciatore.

Ronaldo vorrebbe il Real, ma Florentino Perez tace

La notizia di un possibile ritorno di Ronaldo tra le fila dei Blancos ha già fatto il giro del web. Il portoghese, secondo indiscrezioni che arrivano dalla Spagna sarebbe persino disposto ad abbassarsi lo stipendio. Ciononostante, l'indiscrezione non sembra aver suscitato alcuna risposta da parte del club menzionato dal giornale. Infatti, non è stata ravvisata alcuna iniziativa da parte di Fiorentino Perez, presidente del Real Madrid, atta a favorire il trasferimento di CR7 in terra iberica. La Juventus libererebbe il calciatore per una cifra non inferiore ai 30 milioni, offerta al momento non pervenuta.