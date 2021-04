La Juventus negli ultimi dieci anni si è affidata molto al mercato dei parametri zero. Tra questi, diversi sono riusciti a dare un grande contributo alla formazione bianconera, anche se molti sono approdati a Torino dopo una storia calcistica caratterizzata da tante vittorie. Basti ricordare Andrea Pirlo, Patrice Evra e Dani Alves. Proprio il brasiliano si trasferì nel 2016 alla Juventus dopo essere andato in scadenza di contratto con il Barcellona. A differenza di Pirlo ed Evra però, il brasiliano giocò appena una stagione in bianconero prima di trasferirsi al Paris Saint Germain.

In Francia giocò due stagioni fino al 2019, per poi ritornare in Brasile, al San Paolo, dove attualmente gioca. Di recente, sul suo profilo Instagram Dani Alves ha risposto alle domande che i suoi follower gli hanno posto tramite le stories. In una di queste, il brasiliano ha spiegato il motivo per cui lasciò la Juventus nell'estate 2017, sottolineando come gli fossero state fatte delle promesse sul cambio di gioco. Promesse che, a detta di Dani Alves, non furono mantenute dalla Juventus.

Dani Alves e la separazione dalla Juventus

Il terzino brasiliano Dani Alves su Instagram ha risposto ad una domanda di un follower che gli ha chiesto i motivi per cui dopo una stagione decise di lasciare la Juventus.

La risposta del giocatore è stata: "Perché mi avevano detto che avrebbero cambiato il modo di giocare e non era vero". Evidente il riferimento all'idea tattica del tecnico Massimiliano Allegri, caratterizzata negli anni alla Juventus da una difesa arcigna e da un gioco basato sulla ripartenza. Un modo di vedere il calcio che evidentemente non si sposava con quello di Dani Alves, che dopo solo un anno ha lasciato Torino per trasferirsi al Paris Saint Germain.

Nella sua esperienza professionale alla Juventus il brasiliano ha disputato 33 partite realizzando sei gol. La sua prima realizzazione in bianconero è arrivata nel match contro il Cagliari nel settembre 2016.

La carriera professionale di Dani Alves

La carriera professionale di Dani Alves è stata caratterizzata da tanti successi, in particolar modo negli anni in Spagna.

Arrivato al Siviglia nel 2002, in sei stagioni nella società andalusa vince una Coppa di Spagna, una Supercoppa di Spagna, due Europa League e una Supercoppa europea. Nel 2008 si trasferisce al Barcellona dove vince quattro Supercoppe di Spagna, sei campionati spagnoli e soprattutto tre Champions League e tre Mondiali per Club. Alla Juventus invece conquista un campionato e una Coppa Italia. Le due ultime stagioni in Europa prima di ritornare in Brasile sono state caratterizzate da altri successi importanti: al Paris Saint Germain vince due Supercoppe francesi, una Coppa di Lega e due campionati.