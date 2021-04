Si gioca venerdì 16 e sabato 17 aprile la 34^ giornata di Serie B, la quint'ultima di questa stagione 2020-2021. Si tratta di un turno che si disputerà tutto entro la giornata di sabato (senza quindi i consueti posticipi della domenica o del lunedì), in quanto poi il prossimo martedì 20 aprile la serie cadetta tornerà nuovamente tutta in campo per il turno infrasettimanale.

Le partite in programma nella 34^ giornata di Serie B

Questo turno di campionato di Serie B si apre questo venerdì 16 aprile con l'anticipo delle ore 21 fra la Spal e l'Ascoli, un match che mette in palio punti importanti sia in chiave play-off che per la salvezza, in quanto gli estensi sono sesti e i marchigiani quint'ultimi.

Sabato 17 aprile, alle ore 14, si giocano in contemporanea ben sette partite. In programma c'è in particolare il big match fra terza e quarta della classifica: la Salernitana ospita il Venezia che la segue in graduatoria con 4 punti di ritardo. La capolista Empoli ospita un Brescia che ha ambizioni play-off. Il Lecce - secondo in classifica - fa visita al Vicenza, mentre il Monza - attualmente in un momento poco positivo e scivolato al quinto posto - cerca di tornare alla vittoria in casa nel derby lombardo contro la Cremonese. Poi ci sono anche Reggina-Reggiana e Pisa-Cosenza, due sfide che mettono di fronte squadre di metà classifica contro formazioni invischiate in zona play-out. Spicca inoltre il delicatissimo scontro diretto fra ultima e penultima in classifica: l'Entella fa visita al Pescara, sapendo di non potersi permettere alcun passo falso: in caso di sconfitta i liguri si ritroverebbero a -9 punti dagli abruzzesi e direbbero sostanzialmente addio alle già scarse speranze di salvezza.

Alle ore 16 c'è il derby veneto Cittadella-Chievo, che mette di fronte due squadre rispettivamente all'ottavo e al settimo posto in classifica (separate da una sola lunghezza) e quindi a caccia di punti playoff; infine alle ore 18 chiude questo turno lo scontro Pordenone-Frosinone, due squadre in cerca di punti per allontanarsi dalla zona play-out.

Intanto ci sono anche quattro squadre che dovranno recuperare una partita e che quindi hanno disputato una gara in meno delle altre: si tratta di Empoli, Chievo, Pisa e Pordenone.

Definite le date di playoff e playout di Serie B

Intanto l'assemblea della Lega di Serie B, nel pomeriggio di ieri 14 aprile, ha definito le date di playoff e playout di questa stagione 2020/2021:

Lunedì 10 maggio – Turni preliminari playoff

Venerdì 14 maggio – Semifinali di andata playoff

Martedì 18 maggio – Semifinali di ritorno playoff

Sabato 22 maggio – Finale di andata playoff

Giovedì 27 maggio – Finale di ritorno playoff

Sabato 15 maggio – Andata playout

Venerdì 21 maggio – Ritorno playout.