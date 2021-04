La Juventus in estate potrebbe rinforzare diversi settori. Si parla di possibili arrivi a centrocampo e nel settore avanzato. Di recente, però, il giornalista sportivo ed esperto di mercato Nicolò Ceccarini nel suo editoriale a tuttomercatoweb.com ha parlato di una Juventus molto attiva anche in difesa. Sarebbe infatti interessata al difensore centrale del Milan Alessio Romagnoli, in scadenza di contratto con la società rossonera a giugno 2022. Il classe 1995 difficilmente rinnoverà il suo contratto e per questo è destinato a lasciare Milano in estate.

A tal riguardo Ceccarini ha dichiarato: "La Juventus è alla ricerca di un centrale difensivo e Romagnoli è un'idea da non sottovalutare". Lo stesso giornalista sportivo ha poi aggiunto: "I bianconeri vorrebbero inserire nella trattativa il cartellino di Bernardeschi ma i rossoneri non sarebbero stuzzicati da questa tipologia di scambio". L'eventuale arrivo di Romagnoli alla Juventus potrebbe concretizzarsi soprattutto nel caso in cui Chiellini decidesse di appendere gli scarpini al chiodo.

La Juventus potrebbe cedere Demiral

Altro difensore che la prossima stagione potrebbe non giocare più con la Juventus è Merih Demiral. Il giornalista Ceccarini ha infatti dichiarato che è uno dei pochi giocatori ad avere mercato, in particolar modo in Inghilterra.

Ci sarebbe infatti l'interesse del Manchester United. Ha infatti aggiunto: "Il Manchester United, che da tempo cerca un giocatore con quel tipo di caratteristiche, ha sondato il terreno". La sua valutazione di mercato è di circa 40 milioni di euro, soldi che sarebbero utili anche a rimpinguare le casse e sistemare parte del passivo di bilancio registrato dalla società bianconera in questa stagione.

Ceccarini sul mercato dell'Inter

Il giornalista sportivo Nicolò Ceccarini si è soffermato anche sul mercato dell'Inter. Ha sottolineato infatti come tanti giocatori potrebbero lasciare Milano in estate. Fra questi Arturo Vidal, Matias Vecino e Aleksander Kolarov. Per quanto riguarda gli acquisti, invece, potrebbero arrivare un centrocampista di fascia sinistra, un centrale difensivo ed un vice Lukaku.

Nel primo caso il nome preferito sembrerebbe essere quello di Emerson Palmieri. Per quanto riguarda invece difesa e settore avanzato, i rinforzi che arriveranno potrebbero essere tutti a parametro zero. Secondo Ceccarini, infatti, l'Inter è interessata a Nikola Maksimovic, centrale serbo in scadenza di contratto con il Napoli a giugno 2021. Come vice Lukaku sono due i giocatori che piacciono in particolar modo alla società nerazzurra. Uno è Dzeko (che potrebbe rescindere il contratto con la Roma) e l'altro è Giroud del Chelsea.