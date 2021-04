Paulo Dybala è sempre al centro del calciomercato della Juventus. Il suo addio alla squadra di Torino secondo diverse indiscrezioni sarebbe molto vicino. Il gol contro il Napoli non cambia le cose, soprattutto sotto il profilo economico. Il rinnovo del contratto, che scade nel 2022, è in una fase di stallo ormai da mesi e il rischio che la firma non arrivi è alto. Così i bianconeri dovrebbero per forza di cose cedere la Joya entro la fine della prossima estate per evitare di perderlo a zero in quella successiva. Se le cose non cambieranno quindi sarà addio e ovviamente per l’argentino ci sarebbero varie pretendenti.

Sull’attaccante ci sarebbero PSG, Manchester United e il Barcellona, tutte squadre con cui si potrebbe ragionare per uno scambio. Poi ci sono le altre di Premier League con il Tottenham per esempio, che già aveva corteggiato Dybala nel 2019, ma anche il Chelsea che non è troppo contento del rendimento di Werner e quindi potrebbe cercare alternative in attacco.

Calciomercato Juventus, chi al posto di Dybala?

Ovviamente la Juventus se dovesse perdere Dybala cercherà un sostituto all’altezza. I profili vagliati sono tanti: tra i preferiti ci sarebbe Moise Kean. Il suo cartellino è di proprietà dell’Everton, ma al momento gioca con il PSG con cui tra l’altro ha segnato 15 reti solo in Ligue 1. I parigini vorrebbero acquistarlo dopo l’annata in prestito, ma sul talentino cresciuto a Torino, ci sono anche i bianconeri a cui non dispiacerebbe affatto riportarlo a casa.

Scelta diversa sarebbe invece quella di puntare sul Kun Aguero. L’argentino ha già detto addio al Manchester City e sarà libero a giugno di firmare con qualsiasi squadra. Il Barcellona ormai da tempo starebbe spingendo per averlo, ma la Juve sarebbe pronta allo scatto: 33 anni proverebbe un nuovo colpo "alla Tevez".

L'ipotesi di scambio Icardi – Dybala

Nelle ultime ore però stanno crescendo anche le voci su un possibile scambio tra Paulo Dybala e Mauro Icardi. Da tempo si vocifera di questa possibilità e - secondo alcune indiscrezioni - ci sarebbe in agenda nelle prossime settimane un appuntamento tra la società bianconera e Wanda Nara, agente del bomber che non rientrerebbe più nei piani del Paris Saint Germain: il bomber ex Inter avrebbe già aperto alla possibilità di salutare la Capitale francese per diventare un nuovo giocatore della Juventus.

L’attacco della Juve sembra quindi destinato a cambiare, anche se non dovrebbe essere una vera rivoluzione. La permanenza di Cristiano Ronaldo non dovrebbe essere a rischio, per Morata si proverà a cercare una soluzione con l’Atletico Madrid, che con ogni probabilità non sarà quella del riscatto dell’intero cartellino per 45 milioni la prossima estate. Alcuni rumors hanno accostato Kulusevski al Manchester United, ma la pista sarebbe poco praticabile, visto anche l’investimento di quasi 40 milioni di euro dei Campioni d’Italia solo un anno fa. Così l’unico addio in sede di Calciomercato per la Juventus potrebbe essere quello di Paulo Dybala.