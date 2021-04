La Juventus in estate potrebbe rivoluzionare la rosa, soprattutto a centrocampo e nel settore avanzato. Nella lista dei partenti stilata dalla società bianconera ci sarebbero infatti Rabiot, Bernardeschi, Ramsey e Dybala. Si è parlato di recente anche di una possibile cessione di Cristiano Ronaldo vista la stagione deludente fin qui disputata dalla squadra bianconera. Attualmente però non ci sarebbero i presupposti per un suo addio, anche perché la Juventus in caso di cessione vorrebbe ricavare almeno 30 milioni di euro dal suo cartellino. L'obiettivo infatti è non realizzare una minusvalenza, che potrebbe pesare molto sul bilancio societario.

Di conseguenza Cristiano Ronaldo sarebbe pronto a rimanere fino alla scadenza del suo contratto a Torino, ovvero fino a giugno 2022. Avrebbe però chiesto garanzie sul mercato. Secondo la stampa portoghese infatti Ronaldo vorrebbe l'acquisto di Joao Felix. Il talento dell'Atletico Madrid sarebbe valutato intorno agli 80 milioni di euro dalla società spagnola. La Juventus potrebbe offrire Paulo Dybala come contropartita tecnica.

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato provenienti dai giornali sportivi portoghesi, Cristiano Ronaldo avrebbe chiesto alla Juventus l'acquisto di Joao Felix. Il compagno di nazionale di CR7 potrebbe rappresentare un investimento ideale per la squadra bianconera nel ruolo di secondo punta ed andrebbe a sostituire Paulo Dybala.

L'argentino piace al tecnico dell'Atletico Madrid Diego Pablo Simeone. Per questo la società spagnola potrebbe accettare il cartellino del 10 bianconero più una somma cash di circa 20 milioni di euro per cedere il portoghese. Fra l'altro Atletico Madrid e Juventus hanno ottimi rapporti professionali, lo dimostra anche l'arrivo lo scorso Calciomercato estivo a Torino di Alvaro Morata in prestito con diritto di riscatto.

Alvaro Morata potrebbe rimanere almeno un'altra stagione a Torino, con la Juve che rinnoverebbe il prestito per un'altra stagione e posticiperebbe l'eventuale riscatto a giugno 2022. In tal caso la società bianconera pagherebbe ulteriori 10 milioni di euro per il prestito del giocatore (dopo i 10 milioni di euro già pagati la scorsa estate) e potrebbe riscattarlo per circa 35 milioni di euro a giugno 2022.

La Juve in estate potrebbe però investire su un'altra punta per il settore avanzato. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato il preferito sembrerebbe essere Moise Kean, attualmente in prestito al Paris Saint Germain ma di proprietà dell'Everton. I bianconeri potrebbero utilizzare delle contropartite tecniche per diminuire la somma in cash da pagare agli inglesi.