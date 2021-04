La vittoria contro il Napoli nel recupero della terza giornata di campionato consolida la posizione di Andrea Pirlo, almeno fino a giugno. Secondo le ultime indiscrezioni di mercato infatti la società bianconera difficilmente confermerà l'attuale tecnico sulla panchina della Juventus per la prossima stagione. Più probabile che gli venga fatta maturare esperienza nell'under 23, come era nelle previsioni nell'iniziale progetto sportivo bianconero. Proprio per questo sono numerose le indiscrezioni di mercato in merito al possibile sostituto di Pirlo per la prossima stagione.

Gran parte dei giornali sportivi confermano come il possibile favorito per la panchina della Juventus sia Massimiliano Allegri. Ne sarebbe prova anche l'incontro fra il presidente Agnelli ed il tecnico livornese avvenuto qualche giorno fa a Forte dei Marmi. Allegri però non sarebbe l'unico allenatore nella lista mercato della Juventus. Ci sarebbero infatti anche i nomi di Luciano Spalletti, Giampiero Gasperini e Roberto Mancini.

I possibili candidati alla panchina in caso di esonero di Pirlo: spicca Mancini

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus potrebbe scegliere l'eventuale sostituto di Pirlo sulla panchina bianconera fra quattro nomi. Quello che avrebbe più probabilità di diventare tecnico bianconero è Massimiliano Allegri, ma non sarebbero da scartare le candidature di Spalletti, Gasperini e Mancini.

Sull'ex Inter e Roma però ci sarebbero dei dubbi da parte della Juventus in riferimento al suo carattere. L'attuale tecnico dell'Atalanta invece non ha nascosto che lascerebbe la panchina dei bergamaschi solo per allenare la Juventus, dove è cresciuto sia come giocatore che come allenatore. Per quanto riguarda invece il commissario tecnico della nazionale italiana, attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo addio all'Italia.

Molto però dipenderà anche dall'Europeo 2021 che disputerà la rappresentativa italiana.

Le indiscrezioni di mercato su Zidane

Nelle ultime ore però alcuni giornali sportivi hanno alimentato un'ulteriore indiscrezione di mercato in riferimento alla panchina della Juventus. Fra i candidati all'eventuale sostituzione di Pirlo ci sarebbe anche Zinedine Zidane, che difficilmente rimarrà al Real Madrid anche la prossima stagione.

Lo stesso tecnico francese, nel post match di Champions League fra gli spagnoli ed il Liverpool, ha dichiarato di essere rimasto affezionato all'Italia e alla Juventus. Allo stesso tempo non ha scartato la possibilità che in futuro possa ritornare a Torino nelle vesti di allenatore. Fra il 1996 ed il 2001 da giocatore è stato un grande protagonista nella Juventus.