La Juventus in estate potrebbe proseguire la strategia di mercato adottata nelle ultime stagioni, affidandosi ulteriormente a giovani di qualità. Allo stesso tempo sarà necessario anche alleggerire il monte ingaggi, puntando alle plusvalenze utili dal punto di vista finanziario. Sarà però difficile monetizzare sulle cessioni, considerando la crisi economica che sta riguardando anche il mondo del calcio. Di conseguenza si potrebbe assistere a diversi scambi di mercato. A tal proposito, le ultime indiscrezioni confermerebbero che la Juventus potrebbe offrire al Manchester United il centrocampista francese Adrien Rabiot.

In cambio i bianconeri potrebbero portare a Torino Donny Van de Beek, centrocampista classe 1997 che però non sta raccogliendo molto minutaggio in questa stagione nella squadra inglese. L'olandese potrebbe andare a sostituire Aaron Ramsey, che difficilmente rimarrà a Torino la prossima stagione.

Possibile scambio di mercato Rabiot-Van de Beek

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato, Manchester United e Juventus in estate potrebbe definire lo scambio di mercato Van de Beek-Rabiot. Un affare che farebbe comodo ad entrambe le società sia dal punto di vista tecnico che finanziario. Gli inglesi rinforzerebbero la mediana, i bianconeri invece andrebbero soprattutto a garantire qualità al settore avanzato.

Van de Beek può giocare come mezzala ma rende al meglio nel ruolo di trequartista centrale. Inoltre, è molto abile negli inserimenti e nell'Ajax ha segnato molti gol partendo dal centrocampo. Sarebbe uno scambio alla pari, in quanto i giocatori hanno una valutazione di mercato simile. Allo stesso tempo la Juventus continuerebbe la strategia basata sul ringiovanimento della rosa: Van de Beek è un classe 1997.

Il mercato della Juventus

L'indiscrezione di mercato riguardante lo scambio Rabiot-Van de Beek non trova però riscontri fra i giornali sportivi italiani. Molti di questi parlano di un interesse concreto della Juventus per Hakan Calhanoglu per il centrocampo. Il calciatore turco andrà in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021 e attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto con la società rossonera.

Il classe 1994 potrebbe ''accontentarsi'' di un contratto di circa 5 milioni di euro a stagione, in linea con i parametri del monte ingaggi della Juventus. Se così sarà, Calhanoglu potrebbe sostituire il partente Ramsey. A proposito del centrocampista gallese, si è parlato di un possibile inserimento da parte della Juventus come contropartita tecnica per l'acquisto di Kean.