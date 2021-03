La Juventus nel prossimo mercato estivo potrebbe rinnovare l'organico in diversi settori. Tra gli obiettivi ci sarebbe un terzino sinistro (si parla di Robin Gosens dell'Atalanta) soprattutto se dovesse partire Alex Sandro. Inoltre si punterebbe ad un centrocampista di qualtà e ad un nuovo innesto in attacco.

A proposito del centrocampo, tra i nomi presenti sul taccuino del direttore sportivo Fabio Paratici ci sarebbe soprattutto quello di Manuel Locatelli del Sassuolo. ll classe 1998 sarebbe stato individuato come l'uomo giusto per rinforzare la mediana, con Pirlo che starebbe caldeggiando il suo arrivo a Torino.

L'ostacolo è legato alla valutazione di mercato del giocatore, poiché il Sassuolo non è disposto a lasciarlo partire per meno di 40 milioni di euro. Per questo motivo la Juventus starebbe pensando di proporre alla società emiliana una contropartita tecnica per ridurre la quota cash da versare ai neroverdi.

La Juventus potrebbe offrire Fagioli come contropartita tecnica per Locatelli

La Juventus per mettere le mani su Manuel Locatelli durante la prossima sessione del mercato estivo potrebbe inserire nella trattativa con il Sassuolo il cartellino di Nicolò Fagioli. Il talento piacentino - nel quale crede molto Pirlo - potrebbe partire per accumulare esperienza e maturare in una squadra molto abile nel valorizzare i giovani.

I bianconeri vorrebbero comunque garantirsi un diritto di "recompra" su Fagioli qualora il Sassuolo accettasse di prelevarlo in cambio di Locatelli ed un conguaglio economico.

Il mercato della Juventus: resta vivo il sogno Pogba

Gli obiettivi della Juventus per il centrocampo non si fermano soltanto a Locatelli. Il sogno bianconero si chiama sempre Paul Pogba (Manchester United), seguito da Houssem Aouar (Lione). Si tratta di due calciatori che hanno un costo piuttosto elevato, dunque per la società di Agnelli sarà alquanto complicato trovare la chiave di volta per portare almeno uno dei due a Torino nella prossima stagione.

Inoltre il club piemontese sarebbe anche alla ricerca di un attaccante di qualità che sappia integrarsi al meglio con gli altri giocatori che formano il reparto avanzato juventino. Occhi puntati su Memphis Depay che, non avendo rinnovato il contratto con il Lione in scadenza nel giugno del 2021, si libererà a parametro zero. Un altro centravanti che piace alla Juventus è Arkadiusz Milik che si sta mettendo in mostra nella sua nuova esperienza al Marsiglia con tre gol in sei partite giocate fino ad ora.

Il costo del cartellino sarebbe di circa 12 milioni di euro.