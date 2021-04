Il Calciomercato estivo potrebbe regalare diverse trattative interessanti. Protagonisti non solo i giocatori ma anche i tecnici, con tante panchine che potrebbero cambiare in vista della prossima stagione. Ci sono diversi allenatori italiani pronti a rilanciarsi in un nuovi progetti sportivi. Fra questi ci sono Massimiliano Allegri e Maurizio Sarri. Il tecnico livornese potrebbe ritornare alla Juventus in caso di esonero di Andrea Pirlo. Per quanto riguarda invece l'allenatore fiorentino, si parla di un interesse concreto della Roma. Nelle ultime ore però, secondo le ultime indiscrezioni di mercato, si sarebbe aggiunta un'altra pretendente.

Si tratterebbe del Tottenham, che dopo l'esonero di José Mourinho starebbe cercando un tecnico vincente come ampiamento dimostrato da Sarri al Chelsea e alla Juventus. A proposito della società bianconera, da contratto dovrà pagare a Sarri una penale da 2,5 milioni di euro a giugno. Come è noto infatti il tecnico fiorentino nell'estate 2019 firmò un contratto da due anni più opzione per la terza stagione. Un'opzione che, se non esercitata, avrebbe portato al pagamento di una penale da parte dei bianconeri.

La Juventus dovrà pagare 2,5 milioni di euro di penale a Sarri

La Juventus a giugno è attesa da un'altra spesa importante. Dovrà infatti pagare la penale a Maurizio Sarri di circa 2,5 milioni di euro per il rinnovo di contratto non esercitato dalla società bianconera per la stagione 2021-2022.

Una clausola presente al momento della stipula del contratto firmato nell'estate 2019. In questo modo Sarri sarà poi libero di cercare una nuova società da cui ripartire con un nuovo progetto sportivo. Società che potrebbe essere il Tottenham, alla ricerca di un allenatore di qualità in vista della prossima stagione.

La panchina della Juventus

Come già accennato ad inizio articolo la Juventus in estate potrebbe affidare la guida tecnica ad un altro allenatore. Si parla infatti di un possibile ritorno di Massimiliano Allegri. Il recente incontro avvenuto a Forte dei Marmi fra il tecnico livornese e il presidente della Juventus, Andrea Agnelli, ha alimentato ulteriormente tale indiscrezione di mercato.

Allegri però non è l'unico tecnico seguito dalla società bianconera in vista della prossima stagione. Piacciono infatti anche Luciano Spalletti (attualmente senza squadra) e Roberto Mancini. Il commissario tecnico della nazionale italiana sarebbe ritenuto un profilo ideale qualora decidesse di lasciare la Federazione italiana. Molto però dipenderà dai risultati che raggiungerà durante l'Europeo 2021. Anche se il mondiale in Qatar nel 2022 potrebbe essere ulteriore incentivo per Mancini per rimanere ct della nazionale italiana.