La Juventus in estate potrebbe di nuovo attingere al mercato dei parametri zero. A due anni dagli ingaggi di Adrien Rabiot e Aaron Ramsey (arrivati a titolo gratuito dopo essere andati in scadenza rispettivamente con Paris Saint German e Arsenal), la società bianconera starebbe valutando almeno due innesti senza pagare costi di cartellino. Ci si riferisce in particolar modo a Gianluigi Donnarumma e Hakan Calhanoglu, che vanno in scadenza di contratto con il Milan a giugno 2021. Per entrambi infatti ci sarebbe distanza fra offerta di rinnovo del Milan e la loro richiesta di stipendio.

Di conseguenza starebbero valutando una nuova avventura professionale. In questi giorni si sta parlando molto dell'ingaggio di Donnarumma da parte della Juventus, favorito nell'eventualità dall'agente sportivo Raiola. La Juventus però prima di investire sul giovane dovrebbe cedere prima Szczesny. Calhanoglu potrebbe essere una possibilità concreta, soprattutto se dovesse partire Aaron Ramsey. Il centrocampista gallese infatti difficilmente rimarrà in bianconero la prossima stagione e potrebbe ritornare di nuovo nel campionato inglese. La Juventus potrebbe però acquistare un altro giocatore del Milan.

Possibile l'acquisto di Donnarumma, Calhanoglu e Romagnoli

Secondo le ultime indiscrezioni di mercato la Juventus il prossimo Calciomercato estivo potrebbe fare spesa nel Milan.

Oltre a Donnarumma e a Calhanoglu potrebbe arrivare anche Alessio Romagnoli. Il difensore centrale è attualmente una riserva e va in scadenza di contratto a giugno 2022 con la società rossonera. Attualmente non ci sarebbero i presupposti per un suo rinnovo di contratto. Per questo il Milan starebbe pensando di cederlo per cerca di monetizzare dal suo cartellino.

La Juventus starebbe pensando al centrale soprattutto se dovesse essere confermato l'addio al calcio giocato di Giorgio Chiellini. Romagnoli sarebbe il sostituto ideale del centrale toscano anche per caratteristiche tecniche, essendo entrambi di piede sinistro.

Possibile scambio di mercato Bernardeschi-Romagnoli

La Juventus però non vorrebbe investire cash per il cartellino di Romagnoli e potrebbe offrire in cambio Federico Bernardeschi.

Il centrocampista è in scadenza di contratto a giugno 2022, proprio come il centrale. Sarebbe uno scambio di mercato alla pari in quanto entrambi hanno una valutazione di mercato simile. Una trattativa che potrebbe essere agevolata dall'agente sportivo Mino Raiola, che cura gli interessi sportivi di entrambi i giocatori. Di certo l'ingaggio pesante che percepisce Bernardeschi (4 milioni di euro a stagione) non favorisce lo scambio. Probabile che il centrocampista se vorrà accettare l'offerta rossonera dovrà diminuire le pretese economiche.