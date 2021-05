Nuova telenovela in arrivo per il futuro di Nainggolan. Il belga è in prestito fino a fine stagione al Cagliari dall’Inter. Non tornerà in nerazzurro, questo è quasi sicuro visto che con Conte non ha mai trovato spazio. Giulini, invece, stravede per il centrocampista e starebbe cercando il modo per acquistarlo definitivamente.

La stagione dei sardi è stata ancora una volta irta di difficoltà. La salvezza è arrivata quasi al fotofinish e molto è stato il merito di Semplici che ha trasformato una squadra che con Di Francesco stava affondando. I rossoblu non hanno ancora confermato l’allenatore e non è detto che lo facciano.

Nei prossimi giorni le parti si incontreranno e decideranno se continuare insieme oppure lasciarsi.

Cagliari e Inter al tavolo per Radja Nainggolan

Il discorso dell’allenatore del Cagliari non dovrebbe però incidere sul futuro di Nainggolan. Il belga è tecnicamente, e non solo, un valore aggiunto per la rosa e difficilmente un mister, chiunque esso sia, bloccherà la possibile operazione. Per questo ora i sardi sono pronti a dare un’accelerata alla trattativa.

Un primo abboccamento tra le parti ci sarebbe già stato, ma non ha portato alla fumata bianca. Giulini ha messo sul piatto tre milioni di euro che però l’Inter ha rifiutato. La cifra non è abbastanza alta per i nerazzurri che vorrebbero incassare di più per il cartellino del proprio giocatore.

Così c’è allo studio una nuova offerta e la speranza del Cagliari è che possa essere quella giusta. I rossoblu vorrebbero abbassare a 2 milioni l’assegno da presentare a Zhang, aggiungendone altrettanti come rinuncia ai bonus per Barella, tra cui quello Scudetto, e infine inserendo 250 mila euro per un’opzione per il giovane Riccardo Ladinetti che potrebbe passare negli anni successivi all’Inter.

Un piano abbastanza complicato che però porterebbe a quasi cinque milioni di euro la valutazione del centrocampista. Non poco per un ragazzo di 33 anni e che in questa stagione ha avuto anche qualche problema fisico di troppo. I muscoli non sono più quelli di una volta e spesso lo hanno tradito. Al momento, per esempio, è ai box per in infortunio muscolare accusato dopo appena dieci minuti dal fischio d’inizio con il Genoa, ultima gara di campionato.

Niente di grave, ovviamente, ed essendo finita la stagione c'è tutto il tempo per guarire con estrema calma.

Insomma, l’affare potrebbe essere ben impostato, anche perché lo stesso Nainggolan è molto legato al Cagliari e potrebbe spingere per restare in un club che lo ha fortemente voluto nelle ultime due stagioni, dandogli la possibilità di rilanciarsi quando l’Inter lo aveva messo ai margini.