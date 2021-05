Vincenzo Fiorillo, portiere del Pescara nonché capitano degli abruzzesi, sembrerebbe essere destinato all'addio. Il "Falco di Oregina", chiamato così per le sue origini liguri, sembra destinato a restare in Serie B.

Ci sarebbe, infatti, l'interesse di vari club cadetti determinati a strappare ai biancoazzurri il loro portiere con più presenze in assoluto in partite ufficiali.

L'interesse del Vicenza

Il Pescara, retrocesso in Serie C al termine di questa stagione, ha un urgente bisogno di abbassare il monte ingaggi e il capitano stesso, classe 1990, è a un punto della sua carriera in cui non può accontentarsi di un palcoscenico come la terza serie.

La cessione sembra essere la soluzione più ragionevole per entrambe le parti, considerando anche che sull'estremo difensore ex Sampdoria sarebbe disposto a investire il Vicenza, autore di un ottimo campionato di B e di una salvezza più che tranquilla. Per aggiungere maggiore solidità difensiva, i biancorossi vorrebbero, infatti, sostituire Grandi e Perina con un portiere di qualità.

Il contratto con il Pescara

Nonostante il capitano non sia in scadenza di contratto, valido fino al 2024, la permanenza a Pescara sembra un'ipotesi lontana, se non impossibile. Per un portiere del suo calibro le ambizioni sono enormi. Fiorillo dovrebbe lasciare gli abruzzesi dopo ben 200 partite da titolare da aggiungere al curriculum.

Prima dell'esperienza con i Delfini, aveva già ricoperto il ruolo di vice di Da Costa nella Sampdoria, totalizzando cinque presenze nella massima serie, e aveva avuto il merito di partecipare all'Europeo Under 19 e di essere nominato miglior portiere dell'intera competizione. Sarebbe giunto dunque il momento della separazione, dopo ben sette anni, fra lui e il Pescara, non senza qualche rimpianto.

Su Fiorillo anche Spal, Cittadella e Cremonese

Non sarebbe solo del Vicenza, però, l'interesse per Fiorillo. Monitorano attentamente la situazione del portiere anche Spal, Cittadella, Cremonese, Como, Pordenone e Vicenza.

I ferraresi, dopo aver fallito l'obiettivo promozione, hanno voglia di cambiare tutto e ripartire da capo e il trentunenne biancoazzurro farebbe a caso loro.

Diversa è la situazione per il Cittadella, ancora implicato nella lotta per la promozione. Se la squadra di Venturato dovesse rimanere in Serie B il nome di Fiorillo si farebbe sempre più plausibile. Sarebbe un acquisto d'oro, invece, per il neopromosso Como, reduce da un ottimo campionato di Serie C e determinato a costruire una squadra attrezzata per la salvezza.

Nei prossimi giorni, dopo che il portiere avrà l'opportunità di parlare con la società abruzzese, la situazione si chiarirà.