Da pochi giorni è cominciata ufficialmente l'avventura di Luciano Spalletti sulla panchina del Napoli, anche se la presentazione ci sarà soltanto a luglio, quando terminerà il contratto con l'Inter. Il tecnico di Certaldo, infatti, ha deciso di restare fermo due anni, sotto contratto con la società nerazzurra, dicendo di no anche ad alcune proposte, su tutte quella del Milan di un anno e mezzo fa, quando i rossoneri decisero di esonerare Marco Giampaolo. Ora Spalletti è pronto a programmare il Napoli del futuro e al patron, Aurelio De Laurentiis, avrebbe fatto i nomi anche di due calciatori nerazzurri con il quale ha lavorato per rinforzare la rosa a sua disposizione.

Napoli su D'Ambrosio e Vecino

Il Napoli potrebbe fare spese in casa Inter nella prossima sessione estiva di calciomercato per rinforzare la rosa a disposizione del nuovo allenatore, Luciano Spalletti. Il tecnico di Certaldo, infatti, stando a quanto riportato da La Gazzetta dello Sport, avrebbe fatto i nomi di Matìas Vecino e Danilo D'Ambrosio come primi rinforzi.

I due erano titolarissimi della squadra nerazzurra quando al comando c'era lui e conoscendoli bene saprebbe come farli rendere al meglio. Il centrocampista uruguaiano ha disputato un'annata travagliata, condizionata da un intervento al ginocchio che lo ha fatto tornare in campo soltanto tra marzo e aprile. Soltanto otto le presenze raccolte in questo campionato, mettendo a segno una rete e collezionando un assist.

Anche la stagione del terzino originario di Caivano è stata condizionata da un infortunio al ginocchio ma, nonostante ciò, ha messo a segno tre reti in diciannove partite di campionato, a fronte di cinque partite giocate in Champions League. Con l'addio di Hysaj, inoltre, serve un rinforzo in quel ruolo e D'Ambrosio, come l'albanese, è in grado di giocare indistintamente sia sulla fascia destra che sulla fascia sinistra.

La richiesta dell'Inter

inter e Napoli sono pronte a sedersi al tavolo delle trattative per discutere del futuro di Matìas Vecino e Danilo D'Ambrosio. I nerazzurri non li ritengono incedibili e, anzi, sono disposti a cederli per realizzare due plusvalenze importanti. La valutazione complessiva dei due cartellini si aggira intorno ai 10-12 milioni di euro, cifra alla portata del club di Aurelio De Laurentiis.

Tra l'altro, i nerazzurri, pur di non perdere il terzino a parametro zero, visto che era in scadenza di contratto a giugno, ha deciso di esercitare l'opzione per il rinnovo di un'altra annata, in modo da poter ricavare qualcosa dalla sua partenza. Difficile, invece, pensare ad uno scambio dato che il club meneghino ha necessità di fare cassa soprattutto con la cessione degli esuberi.