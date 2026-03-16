La Juventus sarebbe al terzo posto in classifica se si eliminassero gli errori arbitrali che hanno inciso sull’andamento del campionato. È questa la fotografia emersa da un’analisi presentata dal giornalista Fabio Ravezzani su Telelombardia e condivisa anche sui social. Prendendo in considerazione soltanto gli episodi arbitrali riconosciuti ufficialmente dall’Associazione Italiana Arbitri, la graduatoria della Serie A cambierebbe sensibilmente e vedrebbe i bianconeri salire fino al terzo posto con 59 punti.

Secondo questa ricostruzione, la Juventus avrebbe perso sei punti a causa di decisioni arbitrali ritenute errate nel corso della stagione.

Il bilancio degli episodi è piuttosto significativo: cinque errori contro la squadra torinese e soltanto due a favore. Numeri che, secondo l’analisi proposta, renderebbero i bianconeri il club più penalizzato del campionato. Con quei punti in più, la squadra guidata da Luciano Spalletti affiancherebbe il AC Milan e riuscirebbe persino a mettersi davanti al SSC Napoli, che invece nella classifica ricalcolata scenderebbe a quota 56 punti. In testa resterebbe comunque l’Inter Milan con 68 punti, confermando quindi la leadership del torneo.

La Juventus terza nella classifica senza errori arbitrali

L’analisi proposta da Ravezzani evidenzia come alcune decisioni arbitrali possano incidere in modo significativo sull’equilibrio del campionato.

Nel caso della Juventus, gli episodi sfavorevoli avrebbero prodotto una differenza di sei punti rispetto alla classifica reale. Un margine che, in un torneo equilibrato come la Serie A, può cambiare completamente la percezione del rendimento di una squadra.

Se il conteggio fosse stato differente, i bianconeri avrebbero dunque 59 punti, gli stessi del Milan e tre in più rispetto al Napoli allenato da Antonio Conte. Per quanto riguarda l’Inter, invece, la situazione resterebbe invariata: i nerazzurri hanno registrato un episodio favorevole e tre contrari, ma il bilancio complessivo non avrebbe modificato il loro punteggio in classifica.

Il Napoli, invece, risulterebbe una delle squadre più avvantaggiate dagli episodi arbitrali.

Secondo il conteggio illustrato, i partenopei avrebbero beneficiato di tre decisioni favorevoli contro una sfavorevole, con un saldo positivo di tre punti. Senza questo margine, la formazione azzurra scenderebbe quindi a quota 56 punti, finendo alle spalle della Juventus. Questa simulazione non cambia ovviamente la classifica ufficiale, ma offre uno spunto di riflessione su quanto possano pesare singoli episodi nel corso di una stagione lunga e combattuta.

Verso la sfida contro il Sassuolo

Archiviata la vittoria contro l’Udinese, la Juventus è tornata subito al lavoro per preparare il prossimo impegno di campionato. Sabato 21 marzo i bianconeri affronteranno il Sassuolo in una gara importante per continuare la rincorsa alle posizioni di vertice.

Durante i prossimi giorni lo staff tecnico dovrà valutare con attenzione le condizioni di Khéphren Thuram. Il centrocampista francese è uscito acciaccato dalla partita di Udine dopo aver subito un colpo alla caviglia. Le prime sensazioni sono comunque abbastanza positive e tutto lascia pensare che si tratti soltanto di una botta.

Nonostante ciò, Spalletti non vuole correre rischi e monitorerà la situazione quotidianamente per capire se il giocatore potrà essere disponibile dal primo minuto contro il Sassuolo. Nel caso in cui Thuram non dovesse recuperare in tempo, l’alternativa più probabile sarebbe rappresentata da Teun Koopmeiners, pronto a prendere il suo posto a centrocampo.

La Juventus, dunque, continua a guardare avanti con l’obiettivo di consolidare la propria posizione in classifica e rimanere agganciata al treno delle prime. La sfida contro il Sassuolo rappresenterà un altro passaggio fondamentale in questo finale di stagione.